Aena incluye la expansión internacional en los cuatro pilares de su nuevo plan estratégico

Aena confirma su interés en el mercado japonés por sus expectativas

Otros pilares serán la actividad aeroportuaria y la actividad comercial

Aena prevé que su nuevo plan estratégico para el periodo 2018-2021 sea aprobado por el consejo de administración en la última semana de mayo y se presente dos o tres semanas después, ha avanzado hoy su presidente, Jaime García-Legaz, al exponer ante los analistas los resultados del primer trimestre. El plan está basado en cuatro pilares fundamentales entre los que se incluye la expansión internacional.

García-Legaz ha explicado que el plan está casi terminado y que el trabajo técnico ya está hecho. Según el presidente de Aena, el proceso de elaboración se encuentra en la última fase de consultas con diferentes ministerios para conseguir un consenso total de los accionistas públicos.

García-Legaz ha subrayado que la empresa tiene "una idea clara" del contenido del plan y de cuáles deben ser sus pilares, entre ellos el desarrollo inmobiliario y el negocio internacional. Otro aspecto fundamental será, ha dicho, la política de dividendo de la compañía.

Los cuatro pilares del plan

Sobre el contenido del plan, confirmó que se centrará en cuatro pilares: la actividad aeroportuaria, la actividad comercial, el desarrollo inmobiliario y la expansión internacional. Además, señaló que también contemplará una nueva política de dividendo.

Por otro lado, se refirió a la decisión de Aena de no adquirir el 49% del aeropuerto de Luton que no controla, y que ha sido vendido por Ardian. Tras recordar que su decisión se produjo al considerar que el precio solicitado era demasiado elevado, explicó que Aena no tiene intención de reducir su participación del 51%.

"Queremos operar el aeropuerto", explicó García Legaz, quien indicó que el objetivo de Aena en Luton no es financiero y responde a "una visión de largo plazo".

Por último, confirmó el interés de Aena en el mercado japonés, tanto por su marco regulatorio como por las buenas expectativas de crecimiento del tráfico aéreo en ese país asiático en los próximos años.

En lo que se refiere a los resultados, Aena registró un beneficio neto de 111,1 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que supone un incremento del 37,4% respecto al mismo periodo de 2017, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este beneficio refleja, por un lado, la positiva evolución del negocio derivada del crecimiento del tráfico, así como la disminución del gasto financiero y, el lado opuesto, un mayor gasto por impuesto de sociedades.

El plan para Barajas

Además, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó ayer el plan inmobiliario de Aena para el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que contempla una inversión de casi 3.000 millones de euros en un plazo de cuarenta años.

La transformación del aeropuerto de Barajas en uno de los grandes polos logísticos y de oficinas del país. El macroplan presentado en las instalaciones del propio aeródromo madrileño contempla una inversión publico privada de unos 2.996 millones de euros para la construcción de naves, almacenes, oficinas, hoteles y un centro de ocio en una superficie de 2,7 millones de metros cuadrados.

"El plan inmobiliario es cuatro veces más grande y ambicioso que la recién aprobada Operación Chamartín o, lo que es lo mismo, ocupará una superficie que es diez veces el parque del Retiro", explicó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación del plan. A su vez, este mastodóntico proyecto dobla al presentado en El Prat, donde se invertirán 1.264 millones de euros en la explotación de 1,84 millones de m2 edificables.

