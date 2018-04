Javier Gándara: "La quiebra de aerolíneas ha dado lugar a una nueva guerra de precios"

Javier Gándara, director general de easyJet en España, Portugal y Países Bajos.

La escalada del precio del petróleo y la quiebra de varias aerolíneas han dejado un escenario de consolidación en el sector aéreo europeo que, de momento, está lejos de traducirse en un descenso de la oferta y un incremento de los billetes.

La carrera por posicionarse en los distintos mercados ha llevado a las compañías aéreas a lanzarse a por los slots que han quedado libres, a abrir nuevas rutas y a elevar frecuencias para ocupar el hueco dejado por los competidores caídos: Air Berlín, Monarch o Niki.

Éste es el caso de easyJet, que se hizo con parte del negocio de la aerolínea alemana quebrada para crecer en Berlín, dar la batalla en el mercado nacional alemán y reforzar su presencia en Palma de Mallorca, donde ha abierto varias rutas, ha sumado un quinto avión y estudia operar con una base permanente, como cuenta Javier Gándara, director general de la compañía en España, Portugal y Países Bajos.

La última vez que este diario le entrevistó, usted vaticinó que algunas aerolíneas tendrían problemas para sobrevivir a la guerra de precios. Desde entonces han quebrado tres. ¿Cuál es el nuevo escenario que se dibuja en el sector?

Era evidente que había un exceso de oferta en el mercado, que obligó a que los precios bajaran mucho. Lamentablemente, no todas las aerolíneas tienen estructura para aguantar una época de precios bajos tan prolongada y por eso hemos asistido a estas quiebras. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? Pues no se sabe. De momento, se está viendo que, ante la caída de la oferta, se está volviendo a poner capacidad. Por ejemplo, en Palma, que es uno de los que más ha sufrido por la caída de Niki, nosotros mismos este verano vamos a crecer un 27% y eso incluye parte de la operación adicional desde Tegel (Berlín). Pero también estamos metiendo más capacidad en rutas desde Reino Unido, Francia o Italia. No somos los únicos porque todos están creciendo. Toda esa capacidad que se ha ido con las últimas quiebras se está reemplazando por otras aerolíneas, por lo que la tendencia a la baja en los precios seguirá ahí.

¿De la reestructuración del sector va a resultar una mayor oferta?

Este verano va a ser un poco caótico, ya que es cuando estamos empezando a ver cómo va a quedar la escena, tras la desaparición de varias aerolíneas, pero sí, va a haber más capacidad que el año pasado.

¿A pesar de la subida del crudo?

Sí.

¿Y eso?

Porque las empresas quieren posicionarse y se lanzan a crecer, aprovechando que han desaparecido otras firmas. Por ejemplo, hay aeropuertos que estaban dominados por Air Berlin y en los que no suele haber slots libres. Así que, o se cogen ahora o se pierde la oportunidad de posicionarse en esos mercados. Las compañías aéreas están aprovechando y metiendo capacidad para quedarse con esos slots. Imagino que una vez que se vea cómo hay ido esta temporada de verano, es cuando tocará tomar una serie de decisiones de racionalización de la oferta. Pero, de momento, lo que se está viendo es que la capacidad se mantiene e incrementa, lo que implica precios más a la baja.

Pero, desde el Ministerio de Fomento se ha insistido en que los billetes han subido un 4%, pese a la rebaja de las tasas de Aena y han pedido ajustes...

Me parecen unas declaraciones muy desafortunadas y que, sobre todo, muestran un gran desconocimiento de cómo se forman los precios en el sector de la aviación comercial. Los precios no los fijamos las aerolíneas, s no una interacción entre la oferta y la demanda y, por suerte, desde que se liberalizó el sector hace más de 20 años, el número de rutas en las que operan más de tres de aerolíneas se han multiplicado. Es innegable que lo que valía volar hace 25 años y lo que vale ahora es como el día y la noche. Antes era un producto de lujo, al alcance de unos privilegiados, y ahora no. Nunca ha sido tan barato volar.

España lleva un par de años hilando récords de turistas. ¿Estamos ante el final de un ciclo?

Llegará un momento en el que esos crecimientos tan grandes se tendrán que moderar. Pero España está muy bien posicionada, es un destino muy variado y seguirá creciendo. a pesar de que Turquía se está reactivando y paga a los turoperadores para que le lleven turistas.

Volviendo a la consolidación del sector aéreo... easyJet ha comprado parte de Air Berlin y ha presentado una oferta por Alitalia. ¿Dónde encajan estas operaciones?

La compra de Air Berlin es una operación que encaja con nuestra estrategia. ya que Alemania es uno de esos países donde queremos dar la batalla a nivel nacional. Ya teníamos unos 10 aviones basados en Berlín. pero el tener acceso al aeropuerto de Tegel, que es el que está mejor ubicado, y sumar 25 aviones cuando se acabe todo el proceso, nos permite ser la número uno de Berlín. por encima de Lufthansa.

¿Y Alitalia?

Nosotros hemos presentado una oferta. junto con otros socios. en un consorcio. Hay una parte de Alitalia, la del corto recorrido, que podría encajar bien en nuestra estrategia.

¿La idea es hacerse con Alitalia a través del consorcio y luego trocearla u operarla como está?

Si se nos adjudica. veremos cuál es la forma que de gestionar esa compra y no necesariamente pasa por trocear Alitalia.

¿Sigue preocupando el Brexit?

Confiamos en que haya lo antes posible un acuerdo específico de aviación. porque todo el mundo entiende que esta forma parte de la infraestructura y del sustento de un modo de vida que nadie se plantearía cambiar.

