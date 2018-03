Madrid abre 4.202 expedientes y pone 905 multas a coches de Uber y Cabify

Ventajas de Uber y Cabi Vs Taxi:



1.- Viajas con precio cerrado, no te van a timar.



2.- Mucho más barato.



2.- Al conductor le interesa dejarte lo antes posible, para poder hacer otros viajes.



3.- Conductores más educados



4.- Mejores coches.



Taxi:



1.- Al conductor le interesa tenerte en el taxi lo máximo posible para exprimirte.



2.-Mucho más caro.



3.- Precios no cerrados, te cobran hasta por abrir el maletero.



4.- Conductores energúmenos y mal educados.



5.- Coches viejos.



Taxi no tiene ni una ventaja competitiva respecto a Uber o Cabify, esta casta monopolística y de prácticas mafiosas



está abocada a la extinción. Amén.