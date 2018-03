Ryanair y Volotea ya negocian con Aena volar desde Corvera

El aeropuerto de Murcia estará operativo en enero

Aeropuerto de Corvera. Foto: Archivo

Aena pisa el acelerador para resucitar el aeropuerto fantasma de Corvera (Murcia) y conseguir que reciba su primer vuelo comercial en enero de 2019, justo después de Reyes. El gestor semiestatal, que se hizo con la explotación de la nueva infraestructura a finales del año pasado, ha decidido que Corvera y San Javier no estén operativos al mismo tiempo, por lo que está previsto que al día siguiente de cerrar el área civil del actual aeropuerto, que también es una base militar, se enciendan las luces de la pista de despegue del nuevo aeródromo murciano. | Más noticias en la revista digital gratuita elEconomista Transporte.

Aena, que ya está realizando las labores de inspección de las instalaciones, que han estado seis años casi en situación de abandono por diversos problemas judiciales, ha dado un paso más y se ha puesto en contacto con algunas aerolíneas europeas de medio radio y bajo coste para que empiecen a operar en el nuevo aeropuerto de Murcia desde el mismo mes enero. "Se está negociando con algunas aerolíneas para que se muden a Corvera cuanto antes y, de momento, estamos teniendo respuestas muy positivas", explican fuentes cercanas al gestor aeroportuario.

En este punto, Volotea ya habría trasmitido su intención de abrir rutas desde y hacia Corvera por su buena ubicación, ya que está más cerca de la capital de Murcia que San Javier y puede dar servicio a muchos más destinos de la costa mediterránea. No hay que olvidar que el actual aeropuerto es cómodo sólo para La Manga y el Mar Menor. Volotea, fundada por los creadores de Vueling, no opera actualmente en Murcia.

Ryanair es otra de las aerolíneas de bajo coste que están negociando con Aena para abrir una base de operaciones en Corvera. "Como la aerolínea más importante en Murcia, estamos en conversaciones con Aena", aseguraron a este diario fuentes oficiales de la low cost irlandesa. La firma dirigida por Michael O'Leary, que ha revalidado en febrero de 2018 su título como la primera aerolínea de España por número de pasajeros, también lidera el podio en Alicante y San Javier, por lo que para ella supone un paso natural trasladar sus vuelos al nuevo aeropuerto y seguir operando desde ahí la programación de invierno. De cara a la temporada 2018-2019, Ryanair ha decidido recuperar su ritmo de crecimiento en nuestro país y ha anunciado la apertura de 29 nuevas rutas y un aumento del 9% de las plazas ofertadas.

Fuentes cercanas a Aena han explicado a este diario que también se han puesto en contacto con Iberia Express y que ésta ha abierto la puerta a estudiar la posibilidad de abrir rutas desde Murcia. Un extremo que no han confirmado desde la compañía. En este punto, la filial de IAG asegura que no están analizando la opción de desembarcar en Corvera en el medio plazo, por lo que el destino no se contempla en su plan de rutas para la temporada de invierno 2018-2019.

Por su parte, Vueling, que no está en San Javier, está viendo distintas opciones para entrar en el nuevo aeropuerto murciano dentro de su estrategia para crecer en el mercado doméstico, donde actualmente opera en 27 aeropuertos y tiene 85 aviones basados. "De momento no hay nada más que intención, pero sí que está sobre la mesa la opción de operar en Corvera", explican fuentes de la compañía a este diario. La catalana tiene una posición importante en Alicante, que sería la principal competencia de Corvera, donde es la tercera aerolínea por tráfico de pasajeros.

Desde easyJet siempre están buscando nuevas oportunidades y apostando por más conexiones internacionales desde y hacia distintos aeropuertos españoles, sobre todo si el destino tiene un perfil turístico. La compañía británica ha mantenido alguna conversación con el Gobierno regional de Murcia sobre el futuro de Corvera y la posibilidad de operar ahí, pero no hay ninguna decisión tomada.

Visto el interés mostrado por las aerolíneas de bajo coste, Aena confía en que el aeropuerto de Corvera "será un éxito" y superará a San Javier en pasajeros y número de rutas. Pese a este optimismo, el plan de negocio del gestor aeroportuario contempla que en el primer año de operación, el nuevo aeropuerto internacional de Murcia pierda pasajeros con respecto a San Javier, que cerró 2017 con 1,19 millones de viajeros. Así, el primer año podría perder la barrera del millón de viajeros para volver a crecer en los siguientes ejercicios. El objetivo final es que la instalación alcance los cuatro millones de pasajeros al final de la concesión, que tiene un periodo inicial de 25 años. Aunque parece un objetivo muy ambicioso, la infraestructura tiene capacidad para más de 3,5 millones de viajeros, más del doble que San Javier, que es de 1,5 millones. A su vez, la adjudicación contempla que Aena pague una serie de cánones al Gobierno murciano a partir del millón de viajeros que se irán incrementando a lo largo de los años en función. Entre el primer y el décimo año será de 0,84 euros por pasajero y año siempre que se supere el millón, es decir, como mínimo 840.000 euros al año. El canon sube a los 2,4 euros por pasajero a partir del año 11 de concesión y llega a un máximo de 2,9 euros por viajero durante los últimos cinco años.

