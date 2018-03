Arabia Saudí perdonará las sanciones al AVE a La Meca si arranca este año

El consorcio no logra empezar la operación este jueves

El AVE a La Meca no empezará a transportar viajeros este jueves 15 de marzo, tal y como se pactó el año pasado con la autoridad saudí. A pesar de que el consorcio que construye la red de alta velocidad consiguió arrancar al gobierno de Arabia Saudí una prórroga de 14 meses a principios de 2017, éste no ha sido capaz cumplir con los nuevos plazos y lleva ya meses negociando un nuevo calendario para poner en marcha la operación comercial.

A menos de tres días de que se cumpla el plazo previsto, el consorcio presidido por Jorge Segrelles no ha logrado cerrar un nuevo acuerdo ni fijar otra fecha, pero sí que ha conseguido avanzar en las negociaciones. Así, el reino saudita ha abierto la puerta a retrasar por segunda vez el arranque tren con la condición de que esté lista antes de 2019. Es decir, sólo está dispuesta a aplazar la inauguración de su proyecto faraónico unos meses más a pesar de que parte de las obras todavía no están terminadas.

Como prueba de buena voluntad, la autoridad saudí ha accedido a no sancionar al consorcio Al Shoula por incumplir el calendario. Y es que, el contrato inicial suscrito en octubre de 2011 da derecho al gobierno saudí a reclamar un millón de dólares penalización a las empresas del AVE del Desierto por cada día que se retrase la puesta en marcha de la línea de alta velocidad que une los 450 kilómetros que separan a las ciudades santas de Medina y Meca.

"El escenario actual es de negociación y no se contemplan sanciones de ningún tipo", explican fuentes oficiales del consorcio formado por formado por Renfe, Adif, OHL, Siemens, Copasa, Indra, Talgo, Cobra o Ineco. "El acuerdo todavía no está cerrado por lo que no sabe cuáles serán sus términos ni las nuevas fechas. Lo único que tenemos claro es que la operación comercial tiene que arrancar este año 2018 por lo que todo tiene que estar listo en meses", aseguran.

Si no se consigue llegar a un acuerdo en las próximas semanas, el gobierno saudí baraja acudir a un arbitraje para solucionar el conflicto y podría reactivar la reclamación de las sanciones millonarias. En este punto, las autoridades saudíes se han mostrado públicamente más comprensivas con la postura defendida por el Gobierno español y el consorcio que construye la infraestructura sobre la necesidad de fijar "un nuevo calendario de operación".

En un encuentro con periodistas recogido por Efe, el presidente de la Autoridad Pública de Transporte saudí, Rumaih M.Al-Rumaih, reconoció la "importancia de dar el tiempo suficiente a los ensayos". Así, el responsable saudí subrayó la relevancia de este período explicando que quieren estar seguros de que se encuentran "al cien por cien listos antes de comenzar la explotación comercial". "Hay que cerciorarse de que los sistemas también van a funcionar en Arabia; es un desafío para las firmas españolas, porque están en un escenario diferente", dijo. En este contexto, hizo especial referencia a la problemática de la arena: "El verdadero reto es su puesta en funcionamiento".

Así, mientras se desbloquea la construcción de las estaciones de Yeda y KAIA y se trata de avanzar en el tramo final que conecta la línea de alta velocidad con La Meca, el consorcio seguirá adelante con la service demostration, que es una especie de servicio regular en pruebas que se realizará todos los viernes y sábados.

El plan inicial era que las pruebas, que arrancaron in extremis el 31 de diciembre de 2017, duraran 10 o 12 semanas (hasta mediados de marzo), pero vistos los problemas, éstas se alargarán varios meses. El objetivo final del consorcio es demostrar que pueden realizar hasta cuatro viajes por sentido a 300 kilómetros/hora.

