El soterramiento de las vías de alta velocidad en Bilbao costará 730 millones

Y mientras tanto, en Valencia, que es 3 veces Bilbao, tenemos la ciudad partida por la mitad y llevamos 25 años pidiéndolo (el soterramiento de las vías de la estación del norte)...



Y eso que tenemos un PIB per cápita por debajo de la media nacional y aportamos a deuda, mientras el País Vasco tiene una financiación del 170% de la media nacional y no aporta nada...



Vaya vergüenza de país...



Y eso que aquí ni ha habido nacionalismo ni deslealtad institucional... QUE VERGÜENZA!!!!!



Madrid, fábrica de independentistas Número 1!!!



(Y me parece fenomenal que lo hagan en Euskadi, pero no que no lo hagan aquí).