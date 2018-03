Sepla alerta de una posible ola de cancelaciones de Vueling en verano

El sindicato calcula que en torno a 100 pilotos se han ido de la compañía en los últimos 12 meses

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha advertido de que la constante salida de pilotos de Vueling va a provocar cancelaciones de vuelos de cara a la temporada alta, Semana Santa y verano, especialmente en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Sepla estima que los motivos de esta fuga de pilotos se deben a que las condiciones laborales de Vueling están por debajo de mercado, "tanto en términos de salario como en otro tipo de beneficios laborales".

Según los cálculos de Sepla, un piloto de nuevo ingreso en Vueling tiene un salario base (sin contar la parte variable) cercano a los 1.000 euros, mientras que en otras compañías del sector low cost esas cifras pueden llegar hasta los 3.000 euros.

"Hay otras aerolíneas como easyJet, Norwegian o Ryanair que están lanzando campañas agresivas para captar pilotos", advierte Juan Manuel Moreno, jefe de la sección sindical de Sepla en Vueling.

En su opinión, las otras compañías no solo ofertan mejoras salariales, "sino que también han reducido de manera drástica el coste de la formación a pilotos de nuevo ingreso".

100 pilotos menos en los últimos doce meses

El sindicato de pilotos calcula que en torno a 100 pilotos se han ido de la compañía en los últimos 12 meses. La plantilla total de Vueling es de aproximadamente 1.100 pilotos. Sepla afirma que hay un proceso abierto de selección de pilotos abierto desde agosto, pero no han podido cubrir las bajas que ha habido y que las bajas siguen.

Según se llegue a Semana Santa y arranque la temporada alta, Sepla estima que se van a dar más cancelaciones en la misma línea de las que ocurrieron en verano de 2016. El aeropuerto más afectado sería el de Barcelona-El Prat, que es donde Vueling tiene el grueso de las operaciones, aunque Sepla estima que esto se extenderá a otros aeropuertos.

"Hay pilotos que se van a China porque les ofrecen condiciones salariales mucho mejores y hay otros que se van a otras compañías aquí en España porque les ofrece trabajar en una base cerca de donde vive", denuncia Moreno que subraya que el malestar es generalizado.

Sepla no tiene una estimación de cuántos pilotos se irán a otras empresas en los últimos meses, pero con el ritmo actual ve claro que las cancelaciones son "inevitables".

Sensación de desamparo

Entre las denuncias del sindicato de pilotos no se encuentran solamente las tablas salariales. Argumentan que la empresa no cumple con los acuerdos a los que ha llegado y que en muchas ocasiones "solo interpretan los acuerdos a su favor y en contra de piloto". "No vemos que se estén tomando medidas para reconducir esta situación", expresa Moreno.

Sepla tiene previsto reunirse dos veces con la empresa esta semana para transmitirles que la sensación general es de "hartazgo y desamparo". El jefe de la sección sindical de pilotos de Vueling confía en que puedan llegar a un acuerdo.

