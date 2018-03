United Airlines da marcha atrás y no cambiará los bonos trimestrales de sus empleados por lotería

La compañía anuncia la retirada de un premio de 300 dólares trimestrales

La aerolínea United Airlines ha decidido paralizar el cambio de modelo de retribución tras el enfado de los empleados. En un primer momento, la compañía había anunciado su intención de cambiar eliminar los bonos de 300 dólares que pagaban trimestralmente a los empleados por cumplir objetivos por una lotería interna en la que se sortearían desde premios económicos de entre 2.000 y 40.000 dólares a coches de lujo o un macropremio de 100.000 dólares.

"Nuestra intención era crear un programa de remuneraciones mejor y más emocionante, pero juzgamos mal cómo muchos de ustedes recibirían estos cambios", dijo el presidente de United, Scott Kirby, en una nota para los empleados, recogida por la CNBC.

El nuevo plan establecía que los empleados que cumplan con los objetivos marcados, incluyendo los relativos a la puntualidad, estarán en dicho sorteo de premios, que se celebrará una vez por trimestre. Solo los ganadores de esta lotería recibirían premios, dejando al resto de empleados -la aerolínea cuenta con 89.900 trabajadores- sin ninguna recompensa pese a haber colaborado en la consecución de los objetivos.

"En nuestro afán por seguir mejorando decidimos reemplazar la bonificación operativa trimestral por un nuevo y emocionante programa de recomensas llamado 'core4 Score Rewards'", había explicado Scott Kirby en un primer comunicado recogido por el Chicago Business Journal.

Enfado entre los empleados

Pero no fue "emoción" la palabra que mejor define cómo recibieron los trabajadores la noticia. Enfado, cabreo o disgusto reflejan mejor el sentimiento de los empleados. Uno de los integrantes de la plantilla que mostró su indignación es Laurie Vesalo, azafata de la compañía, que presentó una queja sobre el cambio de compensación, recogida por la CNBC.

En una petición realizada en una popular plataforma de solicitud de firmas, titulada 'Make United Airlines Great Again', critica la retirada de los bonos trimestrales para cambiarlos por un "sistema deplorable que solo recompensa a unos pocos". "No extraña, ya que son buenos en premiar solo a la 'élite', también conocida como alta gerencia, y no a toda la población de trabajadores", critica en su misiva, haciendo referencia a un bono de 1.000 dólares que otras aerolíneas han entregado a sus trabajadores tras la reforma tributaria aprobada por el presidente Donald Trump, pero que United Airlines no ha ejecutado.

