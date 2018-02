Fomento frena las contrataciones de AVE a derribo para evitar más parones

Planea nuevos cambios para restar peso al precio

Foto: Efe.

Los cambios introducidos por Adif en sus pliegos de contratación para que la oferta técnica gane peso frente a la económica han surtido efecto. Así, la baja media de los proyectos adjudicados por el gestor ferroviario, el mayor contratista de España, se redujo del 34% al 24% en 2017, según los datos recabados por la patronal de las grandes constructoras, Seopan. Un descenso de 10 puntos al que la compañía que preside Juan Bravo quiere dar continuidad con nuevas medidas. El objetivo es evitar lo que ocurrió hace dos años, cuando decenas de contratos de alta velocidad se paralizaron por los modificados que reclamaban las constructoras después de ganarlos con descuentos que en algunos casos superaron el 50% del presupuesto base de licitación.

La reactivación de las obras de AVE fue una las prioridades que se impuso Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento. Adif completó el desbloqueo de los casi 70 contratos de AVE atascados a finales del último ejercicio. En unos casos, la empresa pública y las constructoras llegaron a acuerdos y, en otros, se optó por su rescisión.

Las disputas vinieron precedidas de adjudicaciones con bajas que el tiempo demostró temerarias. No en vano, en 2016, Adif contrataba con descuentos del 50% en obras y del 55-60% en el de contratos de ingeniería y consultoría. Esto significa que "o se estaban calculando mal los presupuestos", admiten desde el gestor ferroviario, o las empresas tiraban los precios para ganar cartera a toda costa -en un contexto de caída libre de la inversión pública-. En el caso de la ingeniería, "en el que el componente principal de las ofertas son las personas, supone un empeoramiento de los proyectos y el consecuente riesgo de sobrecostes".

A finales de 2016, Adif decidió cambiar los pliegos para limitar el peso del precio y acabar -o al menos mitigar- con las subastas en que se habían convertido sus contrataciones. Así, la oferta económica pesa ahora el 51% y la técnica el 49% en ingeniería y el 60-40% en obras, frente al 70-30% que aplicaba con anterioridad en ambos casos. Además, la compañía estableció como umbral de temeridad la baja de referencia más el 2,5%, frente al 10% que se venía aplicando.

El efecto es esclarecedor: la baja media en ingeniería se ha recortado hasta el 35% en 2017 y en obras hasta el 30% -cerca del 25% en los contratos de menos de 25 millones-, según explican fuentes oficiales de Adif. En el caso de los proyectos de mantenimiento, el descuento medio se sitúa en el 7%.

Seopan estima que la baja media de los contratos de Adif pasó del 34 al 24% en el último año. Un dato que se reduciría al 19% -frente al 30% de 2016- si se consideran los procedimientos negociados, el nivel más bajo desde 2011.

Aún más peso a la técnica

Aunque la evolución del último año es positiva, Adif no se conforma. El objetivo es limitar al entorno del 20-25% las bajas en las obras de alta velocidad. No ocurre igual en los proyectos de ingeniería, ya que "no hay ninguna meta desde el punto de vista económico" y la prioridad es "intentar adjudicar siempre el mejor proyecto".

En este escenario, la entidad dependiente del Ministerio de Fomento está trabajando para "articular criterios de valoración automática, como la aportación de algún valor añadido, que permitan reducir el peso de la oferta económica". Busca así añadir nuevos factores objetivos desde el punto de vista de la propuesta técnica que podrían pesar entre 15 y 20 puntos. No en vano, la nueva ley de contratos públicos obliga a que la oferta técnica pondere más que la económica en las actividades intelectuales, como la ingeniería y consultoría.

