A la mitad de españoles les molesta viajar en avión con personas con sobrepeso al lado

Piden asientos especiales para ellos e incluso un pago adicional

Pasajeros que no hacen más que golpear el asiento por detrás, otros que se pasan el viaje con su asiento reclinado, niños llorando o pasajeros que no colaboran y no paran de protestar son algunos de los motivos que hacen que un viaje se convierta en algo insufrible. Sin embargo, lo que más molesta a más de la mitad de los españoles es una persona con sobrepeso a su lado en un avión y de hecho preferirían que estos pasajeros ocuparan otro asiento más acorde a sus necesidades.

Así se desprende de una encuesta elaborada por Jetcost.es, que ha consultado a 3.000 europeos, prestando especial interés a sus experiencias más negativos. El estudio fue realizado a 500 de cada nacionalidad (británicos, españoles, italianos, alemanes, portugueses y franceses) mayores de 18 años, y que al menos hubieran viajado una vez en los últimos dos años.

En la misma, más de la mitad de los encuestados (el 58%) aseguraban que alguna vez un vuelo se les había hecho "insufrible" por un compañero de viaje incómodo y molesto. En cuanto a los motivos principales, estos fueron los más comunes:

1. El pasajero de delante tuvo su asiento reclinado durante todo el vuelo (45%).

2. Uno o más pasajeros no hacían más que protestar y no cooperaban con el personal de cabina (38%).

3. Un niño no paró de gritar y llorar (35%).

4. El pasajero sentado a mi lado tenía sobrepeso y ocupaba parte de mi espacio (23%).

5. El pasajero de detrás no hacía más que golpear mi asiento (13%).

Compañeros con sobrepeso

¿Qué pasa si al lado te toca un compañero con sobrepeso? Es una de las preguntas que les hicieron a los usuarios españoles que habían tenido un viaje incómodo por este motivo, y el 36% aseguraron que no había hecho nada. Un 28% dijo que tomó el control del reposabrazos para recuperar su espacio, mientras que un 22% habló con el personal de cabina para solicitar un cambio de asiento. De estos últimos, solo un 15% de ellos consiguió un cambio de asiento ya que para el resto no había asientos disponibles.

Finalmente, a los encuestados se les preguntó si creían que un pasajero con sobrepeso debería tener una zona especial en el avión con asientos más acordes a su tamaño, a lo que el 56% de ellos dijo que sí. Además, cuando se les preguntó si creían que deberían de pagar más por tener un asiento con más espacio, el 80% dijo que sí.

En cuanto a los resultados a nivel europeo, los británicos y los franceses son los europeos que más desean asientos con más espacio para las personas con sobrepeso, quizá sea porque en estos países el índice de personas obesas sea mayor que en los países en los que predomina la dieta mediterránea como en Italia, España o Portugal:

1. Británicos 79%

2. Franceses 72%

3. Portugueses 64%

4. Italianos 61%

5. Españoles 56%

6. Alemanes 32%

