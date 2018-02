Trucos para engañar a las aerolíneas low cost y poder viajar con más equipaje sin pagar

La nueva política de cobrar un pago extra por llevar maleta en cabina o las restricciones de tamaño y peso de algunas aerolíneas low cost obligan a muchos viajeros a apretar el ingenio para buscar nuevos trucos, sin cometer ilegalidades, que permitan transportar más equipaje ahorrando tiempo y dinero.

Internet recoge muchas de las ocurrencias más originales de los pasajeros. Kiwi.com, el metabuscador de viajes especializado en conexiones de vuelos, reune algunas de estas artimañas que permiten transportar más bultos sin excederse con el precio.

1. Bolsa en lugar de maleta

Aerolíneas como Ryanair consideran las bolsas de compras como piezas de equipaje de mano, y con las mismas normas de dimensión y peso que el resto de bultos. Como ya es sabido, las personas que no tengan embarque prioritario solo pueden subir un bulto pequeño en el avión y la maleta la bajan a bodega de forma gratuita; pero este hecho puede incomodar a muchos viajeros que no quieran perder mucho tiempo esperando en la cinta transportadora para un viaje corto o no pagar más. Sin embargo, al meter los objetos en una bolsa grande, se puede evitar que esta la bajen a bodega.

2. Facturar una maleta extra sin pagar

¿Tiene dos maletas y quiere ahorrarse la tasa para facturar equipaje? Muchos viajeros colocan una maleta dentro de otra, pasan los controles de seguridad y se sitúan al final de la cola de embarque. Allí, el personal de las aerolíneas suelen buscar pasajeros que quieran facturar equipaje sin pagar debido a que los compartimentos superiores se llenan rápido. De esta forma se consigue colar una maleta de equipaje de mano y otra más para facturar a coste cero.

3. El duty free y el equipaje de mano

Las bolsas del duty free no se consideran bulto ni equipaje de mano; por lo que se puede aprovechar esta técnica para poder transportar más enseres. Utiliza esta bolsa para poder quitar peso de la maleta o guardar incluso otras cosas que no te caben.

4. Guardar bien la ropa

En enternet existen miles de vídeos que nos enseñan a cómo ahorrar espacio en la maleta. Además, aeropuertos como el de Heathrow se han sumado a la moda de cómo enseñar a sus pasajeros a guardar bien la ropa. En español, algunos de los canales con más visitas son el de Elena HG o Ana Vbon. Pero sin duda, el tutorial que más ha arrasado a nivel internacional es el de Tom Ayzenberg. Su vídeo 'Packing like a Pro', que explica cómo meter ropa para un mes en una maleta de tamaño pequeño, ha superado las 11 millones de reproducciones. Youtube Video

5. Boda, bautizos y entierros

Por miedo a perderlo, muchas novias se preguntan si pueden subir el traje de novia al compartimento del avión. La respuesta es sí, pero este bulto deberá seguir las mismas condiciones de dimensión y peso que se exige para cualquier equipaje de mano. Sin embargo, hay quienes aseguran que ante una boda el personal es más flexible con las normas e incluso han aprovechado para transportar más cosas que el traje e incluso sin vestido. Para los bautizos, los bebés menores de dos años podrán viajar sin ocupar asiento pagando una pequeña parte de la tarifa o una cuota fija. Y sí, aunque los encendedores o bengalas se consideran artículos peligrosos; se puede llevar la vela que se da a los recién nacidos. Y para terminar con el ciclo de la vida y quienes deseen transportar las cenizas de un ser querido a su lugar ideal pueden tener total tranquilidad: Las cenizas suelen estar permitidas en cabina y no impiden que llevemos otro equipaje de mano. Eso sí, será necesario tener una copia del certificado de defunción y del certificado del crematorio.

6. Chaleco con bolsillos

Parece obvio y un poco cómico, pero un buen chaleco con muchos bolsillos permiteguardar más cosas y evitar las restricciones de bultos o peso de algunas compañías de bajo coste. Por ejemplo, lo ideal sería tener un chaleco-maleta con distintos compartimentos. Una parte para el neceser; otra para los dispositivos electrónicos; otra para la ropa interior Así podrás ahorrar espacio en tu equipaje de mano.

