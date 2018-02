Los autónomos volverán a subirse al camión en España

Estos de PP, no tienen vergüenza, de tenerla les daría algo que desde Europa todos los días les tengan que enmendar la plana porque se saltan las leyes más elementales, la corrupción, la justicia social, las normas dictatoriales y abusivas, etc. etc. pero los españoles debemos de ser los más “BURROS” de Europa y no aprendemos a votar a políticos decentes y que nos aporten soluciones para una mejora social, en lugar de utilizarnos para sacarnos el jugo, que es lo han hecho durante cuarenta años PP y PSOE, a ver si maduramos y dejamos de ser los más inútiles de Europa.