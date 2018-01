Rajoy inaugura hoy el AVE 'lento' a Castellón con una década de retraso

¡OJO! Antes, la velocidad máxima entre Valencia y Castellón era de 220 km/h



¿Cuál es ahora la velocidad máxima a la que pueden ir los Euromed y Talgos entre Valencia y Castellón?¿También se ha limitado a 160 por el tercer carril? Porque si es así, nos habremos gastado un dineral en EMPEORAR las prestaciones de una línea ya existente. Por no hablar de la afección que esto habrá tenido para los trenes de cercanías y mercancías.



La excusa de llevar el ancho internacional para mercancías al corredor mediterráneo tampoco sirve, porque al norte de Castellón solo hay ancho ibérico, no hay continuidad hacia el norte.



Castellón no necesitaba un AVE para ir expresamente a Madrid. Con los trenes ALVIA (que alcanzan los 250 km/h en las líneas de AVE y 220 en las convencionales) cambiando de ancho en Valencia hubiese bastado y sobrado.