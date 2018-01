La IATA elige Madrid para establecer su centro de operaciones mundial

3: Los funcionarios internacionales no pagan impuestos directos nacionales; sí pagan impuestos indirectos, con lo que pagan tu sanidad y tu (poca) educación. servicios que, paradójicamente, ellos no usan porque no les inspiran confianza. Pero si no quieres, pues nada, que se vayan a otro sitio con sus sueldos promedio de €100k/año.