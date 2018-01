Los megacamiones se consolidan en España: realizan más de 7.785 viajes hasta noviembre

Estos conjuntos alcanzan una gran importancia en el sector...

... a pesar de la lentitud de los trámites administrativos en los permisos

El 12 se abril de 2016 un nuevo tipo de vehículo modular para el transporte de mercancías por carretera irrumpió en España, se trataba del denominado legalmente conjunto euro-modular, o más conocido como megacamión.

Era algo novedoso para el sistema viario español, aunque ya estaban operando en alguno de los países de la Unión Europea. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de ese día publicó los requisitos que debían tener las autorizaciones para que este tipo de vehículo pudiese circular por el país, quedando en el aire una serie de elementos que se estudiarían más tarde para emitir el competente dictamen sobre la regulación definitiva de esta figura de transporte por carretera. Algo que aún está sin ser definido claramente.

El megacamión, el conjunto euromodular, es un vehículo de hasta 25,25 metros de longitud y con capacidad de carga de hasta 60 toneladas. Por lo que un megacamión puede mover 53 europalets, y dos de estos vehículos suponen la carga de tres camiones capaces de transportar 40 toneladas, lo que supone una mejora, en términos generales de carga, de hasta un 25%.

Esa novedad que supuso, según la Dirección General de Tráfico (DGT), un movimiento entre abril y diciembre de 2016 de 1.700 trayectos, ha mantenido un interés creciente por parte de los transportistas, hasta el punto de que se ha multiplicado por 4,5 esos viajes a 1 de diciembre de 2017, y cuando aún no se ha cuantificado el último mes del año, lo que se llevará a cabo durante enero. A finales de noviembre, los trayectos realizados por los megacamiones en España se situaron en unos 7.785, demostrando, una vez más, el interés que tiene el sector en un vehículo que permite ahorrar costes. Un ahorro que, según las empresas, se situaría en una horquilla de entre un 15 y un 25%, y que incluso podría llegar hasta un 30% en determinados trayectos, lo que representa una mejora en el margen de beneficio.

Crecen las autorizaciones

También ha habido un importante aumento en el número de autorizaciones que las diferentes jefaturas provinciales de tráfico han expedido durante 2017 en comparación con el año anterior. Según ha señalado la jefa de Autorizaciones Especiales de la DGT, María Anuncia Ocampo, en unas jornadas sobre este tipo de vehículos organizada por UNO (Organización Empresarial de Logística y Transporte), en 2016 se registraron 122 peticiones de autorización, mientras que en 2017, y sin que se haya contabilizado diciembre, el número de licencias solicitadas llega a las 306, lo que supone un incremento del 150%, aunque cuatro de ellas hayan sido denegadas.

Cada licencia corresponde a un corredor origen-destino, por lo que no se debe creer que hay 122 megacamiones en circulación. Un vehículo puede tener asignadas varias licencias en función de su recorrido. En estos dos años, hay provincias que no se han comportado de forma similar en el uso de los megacamiones para en transporte de mercancías, ya que varias de ellas que solicitaron autorizaciones en 2016, no han repetido en 2017, y otras han comenzado a usar este tipo de vehículo recientemente. La que no sólo mantiene el interés, sino que ha aumentado de forma muy importante, es la provincia de Zaragoza. Las empresas zaragozanas solicitaron 75 autorizaciones en 2016, el 61% del total; y en el último ejercicio se le han expedido 260, el 84,97% del total; tan sólo repite Cantabria, que tenía asignadas en 2016 ocho autorizaciones, el 7%, y que en 2017 se le han concedido dos, el 0,65%.

Navarra también repite con permisos expedidos en los dos años. En 2016 fue uno, el 1%, mientras que para el último ejercicio ese número ha crecido a ocho y al 2,61% de las concedidas. Madrid también ha aumentado, pasando de una en 2016, un 1%, a las cuatro del pasado año, el 1,31%.

No repiten, Alicante, que tuvo 11 autorizaciones expedidas en el año 2016; Valencia, 5; Granada, 4; Toledo, 4; Málaga, 3; Ávila, 2; Jaén, 2; y Sevilla, 2. Han entrado con nuevas peticiones, Barcelona, con 9 permisos, el 2,94%; y Cuenca, con dos.

Las empresas demandan una mayor flexibilidad

Aunque el megacamión se va encontrando cada vez con menos trabas y que desde la DGT se ha prometido a que en breve estará el definitivo marco normativo, las empresas piden una mayor flexibilidad y rapidez a la hora de conceder las autorizaciones, y de superar la serie de limitaciones que están entorpeciendo, a su juicio, la implementación de este tipo de vehículo en el país. Sobre todo, se apunta a la escasa flexibilidad legislativa que demora los tiempos de espera para conseguir un permiso, en torno a los tres meses, y el requerimiento de una autorización para cada ruta de transporte, lo que está obligando a las compañías a trazar itinerarios invariables.

Asimismo, se pide que se analice la posibilidad de considerar a los megacamiones como vehículos de transporte corrientes y no especiales como ocurre ahora. Desde la DGT hay el compromiso de ir solucionando a lo largo de 2018 algunas de estas peticiones, sobre todo la que corresponde a la lentitud en la tramitación de las autorizaciones. Y es que, como reconoce la jefa de Autorizaciones Especiales de la DGT, "el megacamión ha venido para quedarse".

