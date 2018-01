Un fallo informático provoca largas colas en varios aeropuertos de EEUU

Los ordenadores del organismo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos en varios aeropuertos estadounidenses han quedado inoperativos durante alrededor de dos horas, provocando retrasos en los vuelos en el país.

La CBP ha indicado en su cuenta en la red social Twitter que "todos los aeropuertos vuelven a estar online tras un apagón temporal en los sistemas de procesamiento", resaltando que "no hay indicaciones de que la interrupción tenga una naturaleza malintencionada".

All airports are back on line after a temporary outage of #CBP's processing systems. During the disruption, CBP had access to national security-related databases and all travelers were screened according to security standards. No indication the disruption was malicious in nature.