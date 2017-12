La primera dimisión por el 'caso Lezo' pone el foco en el presidente de Adif

De la Serna tiene previsto reunirse con Bravo a su "vuelta a Madrid"

Juan Bravo, presidente de Adif. Foto: Archivo

La dimisión de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid por su imputación en el caso Lezo pone ahora el foco sobre Juan Bravo, actual presidente de Adif, que también ha sido llamado por el juez a declarar en calidad de investigado por su relación con la compra de la sociedad en América Latina Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001. Bravo es de los pocos exconsejeros del Canal imputados el miércoles que todavía ostenta un cargo público por lo que todas las miradas están puestas sobre él y su jefe, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. De momento, lo único que se sabe es que el ministro tiene previsto reunirse con el a su "regreso a Madrid", tal y como aseguró en la mañana del jueves en declaración a los medios de comunicación tras un acto en Burgos. Ni desde Adif, ni desde Fomento han confirmado a este diario la fecha concreta del encuentro. En este punto, desde el gestor ferroviario aseguran que la imputación "no les afecto como empresa" puesto que es "algo personal del presidente que ocurrió mucho antes de su llegada a la compañía".

Las primeras presiones públicas para que dimita Bravo están llegando desde PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos. No en vano, el acuerdo de investidura firmado por el partido de Albert Rivera y el PP el año pasado para permitir que Mariano Rajoy fuera nombrado presidente incluye un compromiso para "separar inmediatamente a los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente por delitos de corrupción". Así, Ignacio Aguado, portavoz del Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, señaló que la dimisión de Canalda no debería ser considerara "algo extraordinario" y que "no debe ser la única dimisión" ya que "también debería hacerlo Juan Bravo". En este punto, aseguró que si no dimite "se lo debería exigir el Gobierno de España".

En esta línea, el portavoz de Fomento del Grupo Socialista, César Ramos, pidió también este jueves la salida del presidente de Adif. Ramos considera que Bravo debe dejar Adif, ya que un ente público "no puede estar presidido por alguien de quien el juez tiene indicios de que ha participado en una operación fraudulenta". "Si Bravo no quiere dimitir, deberá ser el ministro de Fomento quien le cese de sus responsabilidades", añadió Ramos.

Unidos Podemos se ha sumado a las reclamaciones de PSOE y Ciudadanos y ha dado un paso más allá registrando en el Congreso una solicitud de comparecencia dirigida al ministro de Fomento con el fin de que explique si va a cesar al presidente de Adif.

Bravo, que era consejero de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad de Madrid cuando aprobó la compra de la colombiana Innasa, era muy cercano a Alberto Ruiz Gallardón. Otro de los imputados con una estrecha relación con el exministro de Justicia es Pedro Calvo, concejal de Ayuntamiento de Madrid hasta 2015. Calvo dimitió de sus cargos como delegado de Economía y Empleo y como portavoz del grupo municipal en 2002 tras ser imputado en el caso Madrid Arena aunque no dejó su acta hasta 2015. Hoy trabaja en un bufete privado. Entre los imputados también destaca Francisco Díaz Latorre, actual director general de la Federación Española de Municipios de España (FEMP).

