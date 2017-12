Fedetaxi pide la dimisión del presidente de la CNMC tras la sentencia sobre Uber

La CNMC no tiene ni idea de lo que es el transporte público, se limita a aplicar un liberalismo feroz, es curioso que pide que se quite la limitación geográfica a las Vtcs y no pide que se quite esa limitación a los taxi, la competencia en tarifas beneficiara a los ciudadanos, si, pero no a todos los ciudadanos solo a los que realicen trayectos largos, los corto no se realizaran por no ser rentables o se harán a un precio superior, el taxi está obligado por normativa a prestar servicio a un que el servicio no sea rentable cosa que no están obligados la vtcs, si se liberalizan las tarifas se pierde el carácter de servicio público y con ello la garantía y seguridad de lo que se tiene que abonar por el servicio dejándolo a criterios del que presta el servicio. Las tarifas reguladas no es una protección para el taxista señores de la CNMC, es una protección para el usuario. Como quiere que compitan los taxi contra los autobuses municipales financiados con ayuda pública o también los liberalizamos y que lo pasen a prestar empresas privadas. Respecto a la innovación los taxis disponen de los últimos avances tecnológicos tales como gestión de flotas, Apps, gps, cobro por tarjetas y los últimos vehículos. Estas conclusiones de la CNMC huelen mal.



Este personaje es el que quiere liberalizar el transporte público.



Publicado en el XORNAL DE GALICIA



"El Presidente de la CNMC. José María Marín Quemada se adjudica un chofer por más de 100.000 euros al año....El desenfreno por adueñarse de lo público carece de perjuicios judiciales campando bajo la impunidad..



Con un par de "cojones" jactándose públicamente y en el BOE, como debe ser". El Boletín Oficial del Estado de hoy sale el anuncio de licitación del servicio de protección personal y conducción de seguridad para José María Marín Quemada de la CNMC.



Y aunque no especifica el nombre directamente es obvio que el único alto cargo más importante de la entidad es José María Marín Quemada.



A mayores y para mayor despilfarro y mangoneo, los pliegos advierten al adjudicatario en su favor que la CNMC será la encargada de proporcionar los vehículos, el aparcamiento y un espacio de descanso para los escoltas.



Lo dicho, con un par de cojones....? Faltaría más, Blesa y Rato libres, Bárcenas de vacaciones y los demás aquí pringando la pata. de eso nada.. Chofer y que me pasee para lo que queda de



legislatura..."