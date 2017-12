Airbus baraja poner fin a la producción del 'Jumbo A380'

Airbus A380. Foto: Archivo.

La historia del gigante de los cielos de Airbus está cerca de terminar. El fabricante aeronáutico ya se ha planteado poner fin a la producción de su mítico A380 si no consigue un nuevo pedido en los próximos meses, explicó Fernando Alonso, presidente del Airbus en España, ante los crecientes problemas para encontrar nuevos compradores y las cancelaciones sufridas.

"El ser o no ser del A380 depende de que se cierre un acuerdo con Emirates Airlines. Si no se consigue el contrato y el mercado sigue demostrando que no quiere el avión, habrá que tomar decisiones", aseguró Alonso. Preguntado sobre a qué tipo de "decisiones" se refería, el directivo aclaró que ya se estaba hablando de dejar de producir el avión aunque se "deseaba" salvar el programa, que no logra despegar.

No en vano, Airbus lleva dos años (2016 y 2017) sin vender ni un sólo avión A380, lo que le ha obligado a rebajar el ritmo de producción del modelo a seis al año, lo que implica una reducción mucho mayor de la anunciada a finales de 2016 cuando tenía previsto fabricar uno al mes en 2017. En 2015, cuando sólo consiguió vender dos A380, produjo 27.

A su vez, a lo largo de este año ha sufrido dos cancelaciones y ha perdido un pedido de 36 superjumbos. Así, el posible contrato con Emirates, que ha cancelado pedidos y retrasado entregas, es de las pocas balas que le queda al grupo para asegurar la continuidad del programa, que tiene pendiente de entrega 96 aeronaves (ha vendido 317). El conglomerado aeronáutico prevé entregar 12 super aviones en 2018 y ocho en 2019.

Resto de modelos

En el área comercial, los aviones de un solo pasillo siguen dando alegrías al grupo, que ha anunciado un pedido de Pegasus Airlines de 25 aviones A321neo valorados en 2.670,6 millones de euros.

En cuanto al negocio militar, las cosas mejoran. Alonso ha anunciado que han conseguido estabilizar el ritmo de entregas del A400M, que llegará a los 19 este año. A pesar de la mejora en el programa, el fabricante ha decidido rebajar la cadencia de producción del avión militar de 20 al año a 15 en 2018 y 11 en 2019, aunque se mantendrán los ritmos de entrega. La medida responde al objetivo del grupo de ganar tiempo para vender el avión a nivel internacional y reducir inventario, ya que tienen 12 A400M aparcados en Sevilla a la espera de ser recibidos.

Aunque los cambios en la cúpula de Airbus no van a implicar modificaciones inmediatas en la filial española, Alonso señaló este jueves sutilmente a Alberto Gutiérrez, director de operaciones Airbus Military, como su futuro sucesor.

