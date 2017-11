¿Aviones sin piloto? Airbus busca nuevas formas de ahorrar costes

Airbus está tratando de desarrollar aeronaves autónomas y tecnologías mediante las cuales un solo piloto podrá operar aviones comerciales, contribuyendo a reducir costes para las empresas aéreas, ha dicho el director de tecnología Paul Eremenko.

"Quizás el enfoque más disruptivo sea decir que podemos reducir las necesidades de tripulación para nuestras futuras aeronaves", dijo Eremenko a Yvonne Man de Bloomberg Television en una entrevista difundida este miércoles. "Buscamos operar con un solo piloto como posible opción y muchas de las tecnologías necesarias para que eso ocurra nos han puesto en el camino del funcionamiento automático", ha agregado.

La industria aeroespacial ha comenzado a ver una tendencia similar a la del mercado automotor, donde los fabricantes de automóviles invierten en empresas emergentes de conducción autónoma o las adquieren. Fabricantes de aviones como Airbus y Boeing se apresuran a desarrollar inteligencia artificial que algún día permita a los ordenadores dirigir aviones sin seres humanos en los controles.

Llevar esa idea a la realidad práctica no será fácil en un sector donde durante varias décadas la norma ha sido al menos dos pilotos en la cabina de control para los vuelos comerciales. Después de que un piloto de Germanwings estrelló un avión A320 contra los Alpes franceses en marzo de 2015, matando a las 150 personas a bordo, muchas aerolíneas del mundo establecieron la obligatoriedad de que haya al menos dos personas en la cabina en todo momento.

Además de que no existe ninguna aeronave en la categoría de transporte certificada para un solo piloto o para un vuelo sin piloto, no queda claro si los pasajeros o sus compañías aseguradoras u operadores lo aceptarían o lo permitirían, dijo Robert Mann, consultor del área de aviación y ex ejecutivo de American Airlines.

"La gente es probablemente aprensiva respecto de cosas de este tipo", dijo Shukor Yusof, fundador de la firma consultora en aviación Endau Analytics de Malasia. "Están los coches automáticos y los autobuses automáticos, pero para algo que vuela es distinto".

Airbus tiene una división llamada Urban Air Mobility en la cual se explora tecnología que va desde los viajes bajo demanda en helicóptero hasta los drones para reparto. Boeing dijo el mes pasado que compró una compañía que está desarrollando taxis voladores para Uber Technologies y también adquirió una participación en una compañía de aviones híbridos-eléctricos.

La semana pasada, Airbus acordó crear un centro de innovación en Shenzhen, China, cerca de Hong Kong. La planta contribuirá a acelerar la investigación necesaria para trazar una hoja de ruta del futuro de los viajes aéreos y China dará a Airbus la oportunidad de diseñar y desarrollar dichas tecnologías, dijo Eremenko.

"Creo que el espacio de la aviación general en China está empezando a abrirse", dijo Eremenko en Hong Kong. "El país tiene la oportunidad de dar un salto adelante como tendió a hacerlo en otras áreas y diseñar el sistema aeroespacial, diseñar el régimen normativo que mire hacia el futuro, hacia adelante, para permitir la movilidad urbana aérea".

La compañía con sede en Toulouse, Francia, también está estudiando tecnologías susceptibles de llevar más automatización a la cabina de los aviones para poder resolver la escasez de pilotos en países como China, que busca ser el mercado aeronáutico más grande del mundo en menos de una década. Hay conversaciones en marcha con compañías chinas como Baidu para encontrar la manera de aplicar los vehículos autónomos al sector de la aviación, dijo Eremenko.

