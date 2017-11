Las aerolíneas de Indigo realizan un pedido histórico a Airbus de 430 aviones por 41.800 millones

hola bilbo, muchas veces he discrepado con asuntos politicos con usted, pero en este caso, la dare la razon,



un viaje a mi me cuesta de madrid a valencia unos 80€



un viaje en avion a canarias me cuesta 100€



y es un trayecto 4 veces mas corto....



desde mi punto de vista, o hacen un hypperlop real, de 1.2k km de verdad a 50€ el billete, o el avion cada vez ganara mas terreno sin parar,



sobretodo con nuevos materiales. y el precio del petroleo bajo.