Fomento asegura toda la financiación para el Corredor Mediterráneo

Me encantaría poder viajar a Francia desde el Sur de España por la frontera de Huesca y así aprovechar para empezar a conocer la comunidad de Aragón, sus gentes rotundas y su casi legendaria estación de Canfran. También me gustaría poder viajar desde el Sur hacia la hermosa y acogedora Extremadura y Castilla también, por supuesto. De allí hasta Portugal de nuestros hermanos europeos, con los que también comerciamos bastante. La conexión con la espectacular Galicia sería un sueño hecho realidad que no he olvidado desde la única vez que visité Santiago. Desgraciadamente, la probabilidad de que nuestros políticos hagan más breves y cómodos estos viajes, parece muy pequeña, dado el exclusivo interés de la conexión con Francia a través de Cataluña. Me quedará el consuelo de disfrutar durante más tiempo la excelencia, hospitalidad y belleza de los paisajes occidentales de la querida España y Portugal que vaya encontrando en el larguísimo camino.