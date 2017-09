Un fallo informático ha provocado el caos en decenas de aeropuertos de todo el mundo

Un fallo informático en los sistemas de facturación ha provocado esta mañana grandes colas en decenas de aeropuertos de todo el mundo. En concreto, se trató de un error en el software Amadeus Altea que utilizan 125 aerolíneas y que bloqueó sus ordenadores, lo que provocó importantes trastornos para los pasajeros. Desde las 14:30 el sistema ya funcionaba con total normalidad.

Entre los aeropuertos afectados se encuentran los de Londres, París, Washington DC, Singapur, Johannesburgo o Zurich, según informa el diario británico The Telegraph. En cuanto a los 46 aeropuertos españoles de la red de Aena, no han sufrido ningún incidente a lo largo de la mañana, según han afirmado fuentes del gestor aeroportuario.

Los responsables del aeropuerto de Gatwick, en Londres, aseguraron que fue un "fallo técnico puntual", y provocó retrasos en los vuelos. "Se trata de un fallo de determinadas aerolíneas, no es un tema del aeropuerto", asegura el portavoz.

Desde el aeropuerto de Heathrow también confirmaron que los problemas informáticos han afectado a varias de sus terminales.

50m line for security check at Melb airport...thank you @Qantas pic.twitter.com/D0WM9AFWaF