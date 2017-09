Los sindicatos cierran un preacuerdo con Aena y Enaire que desactiva las huelgas previstas

¿Los Sindicatos? tras amenazar con la convocatoria de 25 días de huelga en los aeropuertos españoles, reclaman al gestor aeroportuario una mejora de los salarios y las plantillas,



¿Es esto un CHANTAJE? ¿Pueden hacer esto los de las pequeñas y medianas empresas? ¿Lo hacen? NO entonces SÍ es un chantaje.



PORQUE ES UNA EMPRESA PUBLICA.



El comportamiento ES EL DE LOS PILOTOS de Ryan Aire. No estas de acuerdo y te vas a otra compañía. ESTO SE PUEDE HACER SI VALES. Sino, tienes que quedarte toda la vida y con huelgas consiguen subidas de salario. No se sabe que ha pasado con los ESTIBADORES.



¿Cuándo van a HACER LA LEY DE HUELGA?