Las indemnizaciones de Ryanair se triplicarán si se usa la vía judicial

La firma irlandesa reconoce un coste de 24 millones

La crisis laboral y operativa de Ryanair puede pasarle una factura de hasta 100 de millones de euros, el triple de lo previsto por los analistas, si los 360.000 pasajeros afectados por los 2.000 vuelos cancelados en toda Europa acuden a la vía judicial para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios. La legislación europea (reglamento 261) obliga a las aerolíneas a compensar con 250, 400 o 600 euros a todos sus clientes en el caso de cancelar de manera unilateral el vuelo (causas achacables a la gestión de la compañía) o registrar un retraso de más de dos horas.

En base a esta normativa europea, que en caso de cancelación incluye la devolución del importe del billete si el cliente no quiere ser reubicado en otro vuelo, Ryanair ha calculado que tendrá que asumir un coste de 20 millones de euros en reclamaciones de indemnizaciones y de 5 millones en pérdidas de tarifas. Una cifra que los analistas de Good- body Stockbrokers elevaron hasta los 34 millones de euros: 23,5 millones de compensación, 6,3 millones por pérdidas de billetes y 4,7 millones en subsistencia y alojamiento para los clientes que tengan que pasar más noches de lo planeado en sus destinos.

Según calculan las empresas dedicadas a reclamar compensaciones a las aerolíneas, la factura de la crisis de Ryanair se podría más que triplicar, hasta superar los 100 millones de euros, ya que la legislación de cada país permite a los pasajeros exigir a las aerolíneas europeas por la vía judicial el coste de las noches de hotel ya pagadas que no se puedan cancelar, las entradas para un concierto o una feria de trabajo que se vayan a perder o, incluso, reclamar un daño moral por haberte perdido la boda de un familiar.

Tal y como explican desde el departamento legal de Reclamador.es a este diario, en un primer momento la Unión Europea (UE) contemplaba que cualquier indemnización establecida por un juzgado se deduciría de la fijada por el reglamento, pero "desde 2012 y gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE los daños y perjuicios van aparte de la compensación".

Por ejemplo, si un pasajero tiene un Madrid-Londres cancelado y pierde una noche de hotel por 100 euros, hasta 2012 cobraría 250 ya que la noche de hotel se subsume en la compensación. Desde 2012 se eleva a los 350 euros, porque se suma la indemnización de 250 euros y los 100 euros del hotel.

"La normativa de la UE establece los derechos específicos para los pasajeros, sin perjuicio de lo que pudieran hipotéticamente añadir los jueces de los Estado Miembro en base al sistema general de responsabilidad civil, como en cualquier proceso general de daños y perjuicios", explican en esta misma línea desde la Comisión Europea .

En este punto, desde Air Help aseguran que para cobrar la compensación extra que se recoge en el código civil hay que llevar a juicio a la compañía aérea, ya que no es un pago que realicen de forma automática y no es fácil de conseguir, por lo que no es muy habitual que los pasajeros afectados acudan a esta vía. Así, los gastos de la compañías suelen limitarse a lo que establece la UE. Debido a las trabas que ponen las distintas aerolíneas para pagar a los pasajeros afectados, han surgido varias firmas que se dedican a reclamar las indemnizaciones. Como las antes mencionadas. En esta línea, la compañía Gate28, que también se dedica a gestionar la reclamaciones, aseguró que medio millón de pasajeros en España tienen derecho a reclamar por vuelos retrasados o cancelados y no lo han hecho. Así, según estima, las indemnizaciones en estas fechas son de 174 millones, frente a los 193 millones de 2016, cuando Vueling protagonizó el caos del verano.

Preaviso

Ryanair vivirá la mayor avalancha de reclamaciones en los próximos 14 días, ya que el reglamento de la UE solo contempla que se tengan que pagar las indemnizaciones de 250, 400 o 600 euros en el caso de que la compañía haya avisado de la cancelación de forma personal al cliente con un plazo inferior a 14 días. La low cost irlandesa publicó este martes el listado completo de las cancelaciones previstas hasta la fecha, que en España afecta a unos 514 vuelos, por lo que están fuera del plazo de preaviso todos los vuelos entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre. A partir de esa fecha (las cancelaciones se extienden hasta el 28 de octubre) la compañía solo tendrá la obligación de devolver el precio del billete si no es capaz de ofrecer una alternativa que satisfaga al cliente. En este caso también se podría acudir a la justicia ordinaria.

A su vez, Ryanair se libraría de pagar la indemnización a los pasajero avisados con entre 7 y 13 días si consigue ubicarlos en vuelos que les permitan llegar a su destino con un retraso de entre una y tres horas frente al horario previsto.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, lamenta el daño que esta situación está haciendo a la imagen de la compañía, pero ha asegurado que la reducción de las rutas es clave para superar el problema. La firma señala que la crisis viene causada por un problema en los cuadrantes de las vacaciones de los pilotos y no a la fuga de los mismos a otras compañías. A pesar de que defiende que no tiene problemas de personal, el mes pasado organizó eventos para contratar pilotos y ha ofrecido un bonus de 10.000 euros a sus comandantes si renuncian a días libres. La firma defiende que el problema es coyuntural aunque un informe interno publicado por la BBC apunta a que se podría alargar hasta enero, mientras se empieza a hablar de cancelaciones extra en Dublín.

La aerolínea busca pilotos en Brasil

Ryanair busca pilotos en Brasil, Alemania e Italia, aprovechando las quiebras de Alitalia y Air Berlin, para hacer frente a sus dificultades para cumplir con el calendario de vuelos, informó el 'Irish Independent'. Su consejero delegado, Michael O'Leary, ha asegurado que la cancelación de 2.000 no se debe a la falta de pilotos, sino a un "error" en la distribución de sus vacaciones. No obstante, el diario irlandés recoge que Ryanair organizó el pasado mes eventos para reclutar pilotos en Río de Janeiro y Sao Paulo.

