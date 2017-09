¿Cómo saber si Ryanair ha cancelado mi vuelo? Las claves para informarse y las opciones de los pasajeros afectados

Buenas. No se si me podreis solucionar esta duda. En caso de que mi vuelo se cancele el dia 4 y no pueda viajar, puedo reclamar a Ryanair que me devuelvan el importe de las diferentes entradas/ticket de los eventos que he resarvado? Puedo demostrar que los reserve antes de que saliese a luz la noticia de las cancelaciones de Ryanair. Ultima vez que viajo con Ryanair asi me tenga que ir andando!