Ryanair cobrará cinco euros a los clientes que quieran subir la maleta de mano a cabina

Te refieres a iberia Express. La sección de Iberia creado para competir en precio con Ryan Air.



Vaya por Dios. Me estás dando la razón. Gracias a la compañía Irlandesa has tenido la oportunidad de viajar con una compañía nacional a precios competitivos. Si no existiera que pasaría. Evidente, desaparecería Iberia Express y Vueling. Manteniendose la matriz, Iberia.



Cuando consigas un vuelo a Londres más barato me llamas. Claro que si guapi.