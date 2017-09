La OMC dice ahora que las ayudas de EEUU a Boeing para el 777MAX no violan las normas

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha revertido hoy una decisión anterior en la que rechazaba ciertas subvenciones realizadas por Estados Unidos a Boeing para el desarrollo de aviones civiles y dice que las ayudas para el 777 MAX "no violan las normas".

El órgano de apelación de la OMC señala en un informe publicado hoy que los incentivos del estado de Washington (EEUU) al modelo 777 MAX del fabricante estadounidense son compatibles con la normativa y revoca la constatación de existencia de incompatibilidad formulada anteriormente.

Asimismo, el informe de hoy rechaza las alegaciones de la Unión Europea (UE), en las que argumentaba que el Grupo Especial incurrió en un error de interpretación del acuerdo de medidas compensatorias (SMC) y no hizo una evaluación objetiva. Además, no formula ninguna recomendación y deja sin efecto las anteriores, por "no ser sostenibles".

Rechaza las alegaciones de la UE

"Habida cuenta de que hemos revocado la constatación del Grupo Especial de que el tipo de impuesto aeroespacial B&O están supeditado de facto al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados, no consideramos necesario abordar el resto de las alegaciones y argumentos de los Estados Unidos relativos al análisis realizado (...). Tampoco consideramos que sea necesario abordar la alegación de la UE", reza el informe.

El grupo especial de la OMC, constituido para el seguimiento de los dictámenes del organismo, señaló en un informe anterior, emitido del 28 de noviembre de 2016, que Estados Unidos incumplía parte de las obligaciones contraídas en el acuerdo SMC.

En dicho informe, ahora revocado, el grupo de expertos de la OMC recordaba a la UE que tiene vedado formular alegaciones contra cuatro medidas fiscales concretas y las exenciones del impuesto sobre ventas del estado de Washington, entre otras.

Bruselas impugnó ante la OMC siete incentivos fiscales diferentes otorgados por EE.UU. a Boeing alegando que dichas ayudas en litigio son subvenciones supeditadas 'de jure' al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados.

Airbus recurrirá

Airbus recurrirá la decisión de la OMC sobre las ayudas a Boeing porque "sigue siendo aplicable la obligación de retirar o eliminar los efectos adversos" de los subsidios al fabricante estadounidense", que estiman que tendrán un impacto de 100.000 millones de dólares (83.917,2 millones de euros) en ventas perdidas para el fabricante europeo.

En un comunicado, Airbus ha hecho hincapié en que una revisión independiente en curso en el caso DS353 ha confirmado que esas subvenciones a Boeing por parte del Gobierno estadounidense son "ilegales y recurribles", y que causan daños masivos a Airbus.

Una larga disputa

El nuevo informe de la OMC se suma al largo litigio que enfrenta a la UE y a EE.UU. desde 2012 por presuntas ayudas y subsidios ilegales a Boeing y Airbus, respectivamente.

La UE sostuvo que, en total, el constructor estadounidense había recibido 8.700 millones de dólares (7.300 millones de euros) en subvenciones, demanda que fue rechazada por la OMC, que encontró sin embargo que los futuros incentivos anuales no son admisibles.

Estados Unidos solicitó en 2012 la creación de un grupo especial de la OMC que analizase también el cumplimiento del dictamen de la propia organización sobre la demanda del Ejecutivo estadounidense por los presuntos subsidios estatales a Airbus.

La UE recurrió las conclusiones de la OMC sobre el caso Airbus, en las que fue acusada de haber incumplido su obligación de corregir las subvenciones otorgadas por países del bloque comunitario al fabricante europeo de aviones, como había dictaminado la organización comercial con anterioridad. El informe sobre Boeing estaba pendiente.

