Guerra del carsharing en Madrid: Ferrovial y Renault entran en el alquiler de coches para competir con Car2Go

Que no queríamos mas coches y cochecitos, en las grandes ciudades, "toma dos tazas", coches de Uber, coches de Cabify, Taxis de toda la vida...(mogollón oiga)... sillas de ruedas, de esas con forma de cochecito, tipo Smart, Citroen Zero, etc.... mas los de empresa, ayuntamientos, sin olvidar como no, el particular, marido, mujer...hijos, cada uno con su "buga", autobuses urbanos, autobuses colegios...no me digan que no hacemos cosas por que haya menos vehículos.



¡¡ tengo que aparcar yo también ( otro mas ) ... y a lo mejor no encuentro sitio !!...¿ Porqué será ?...