China tendrá operativo el tren más rápido del mundo en septiembre para enlazar Pekín y Shanghái

As

No me creo nada de las noticias grandilocuentes sobre Chia, sobre todo, cada que que compro un producto fabricado e China, y veo que es una kk.



Agun interes habrá en la difusion de estas noticias falsas, ¿o quizás las viandas del plumífero?. No las viandas sobre este artículo, sino en general de los plumíferos.