Los sindicatos amenazan con huelgas en los grandes aeropuertos si hay laudo

Como buen izquierdista señor 9# hace usted demagogia …



Aquí AENA no pinta nada, saca un concurso con dinero suficiente para pagar lo “justo” a los trabajadores (recuerde que el limite de licitación estaba 500 000 euros por encima…) y es una empresa privada EULEN la que fija el sueldo y las condiciones de trabajo….



Usted culpabiliza a AENA de estos bajos sueldos cuando no es sino alguien que contrata unos servicios…. ¿es usted un maltratador laboral si compra en unos grandes almacenes que paga a sus empleados mediante un convenio propio por debajo del nacional?-… NO usted compra productos no es el “patrono” de los emplados…



Todo lo mas podría no ir a ese supermercado…



Pero en este caso y gracias a su querida izquierda esto no es así… Hay tres mecanismos que impiden anulara el contrato o no haberlo adjudicado y todos culpa de la izquierda.



a) Su izquierda no ha protestado y ha permitido activamente y pasivamente no oponiéndose a los convenios de empresa , porque los sindicatos solo piensan en grandes empresas para scar “tajada” y se olvidan de la pequeñas empresas que se aprovechan de los trabajadores… No debieron permitir convenios particulares con peores condiciones que los nacionales pero lo hicieron.. Culpa de la izquierda por permitirlo…



b) Su querido Zapatero, reformo la ley de contratos del sector publico de forma que el criterio fundamental de adjudicación (y casi único porque es casi imposible fijar otros criterios inclusive los de calidad). Ademas en esa misma reforma elimino la baja temeraria… de forma que si no empresa presentaba una oferta que no permitia cumplir los trabajos es casi imposible excluirla … hay que hacer mil malabares para ello y al final casi siempre quedan admitidas… Y si es por motivos económicos (baja pura y dura) no se excluyen nunca.



c) Su izquierda en todos los años que ha gobernado no ha puesto clausulas sociales serias para rescindir contratos…. Solo algunas de la “señorita pepis” que muy monas pero no sirven de nada..



Asi que dejese de derechona, de beneficios y a ver si la izquierda alguna vez hace autocritica