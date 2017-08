Cabify denuncia agresiones físicas a tres conductores y destrozos en 15 coches en Málaga

Foto: Archivo

La empresa operadora de VTC Cabify ha denunciado que taxistas de Málaga han agredido a tres conductores, han apuntado que el conjunto de conductores desplazados para cubrir servicios con motivo de la Feria de Málaga han recibido "innumerables" amenazas y agresiones verbales, tras lo que Cabify ha asegurado que se han registrado destrozos en 15 vehículos.

Las fuentes han precisado a Europa Press que ha habido daños en un total de 15 coches, como pinchazos de ruedas, rotura de lunas y espejos o rayado en los coches, y han agregado que en general han recibido huevos y han sufrido persecuciones.

En cuanto a los conductores, Cabify ha asegurado que éstos han sufrido tres agresiones físicas además de "incontables e innumerables" agresiones verbales e intimidatorias y amenazas.

Los taxistas de Málaga siguen con la huelga indefinida comenzada en la noche de este domingo por lo que califican como "intrusismo" de la empresa operadora de VTC Cabify, quien ha desplegado un refuerzo de 35 coches con motivo de la Feria de Málaga. Aunque el alcalde, Francisco de la Torre, haya informado de que la entidad va a retirar al menos la mitad de estos vehículos, el sector exige que se marche la totalidad del refuerzo.

Cabify, en un comunicado, ha explicado que entre los vehículos afectados se incluyen tanto los que pertenecen a la flota de Málaga como los que se habían desplazado a la ciudad como refuerzo durante la Feria, unos hechos que vienen acompañados de una huelga "no autorizada y de convocatorias de parte de grupos minoritarios de taxistas que han estado vinculados con hechos violentos en otras ocasiones".

A juicio de la empresa, esta huelga "afecta y repercute directamente al ciudadano local y a los turistas precisamente en la época de máxima afluencia de turismo y cuando la gente quiere y necesita descansar y divertirse durante la Feria".

"Totalmente legal"

Por otra parte, ha destacado que el traslado de vehículos de otras comunidades para reforzar el servicio en grandes eventos como la Feria de Málaga es "totalmente legal y su habitualidad fue pactada y regulada a instancias del taxi por el Ministerio de Fomento". Por lo tanto, tal y como se había acordado previamente, "Cabify mantendrá el servicio la totalidad de su flota respondiendo a las peticiones de los usuarios y para satisfacer la gran demanda existente estos días", ha asegurado.

De otro lado, la compañía ha reiterado su posición de condena hacia cualquier tipo de violencia y ha lamentado la consecución de episodios "intimidatorios" a los que sus colaboradores tienen que enfrentarse provocados por un grupo de taxistas violentos, que atentan contra su seguridad. Asimismo, Cabify ha insistido en que está "totalmente dispuesta" a tender puentes de diálogo tanto con la administración local y autonómica como con aquellas asociaciones de taxis que estén dispuestas a condenar estos hechos de violencia, para poder construir entre todas las partes una mejor movilidad para las ciudades y sus habitantes, ya que considera la compañía que "todos podemos aportar a este gran problema que es la movilidad vinculada con el uso del vehículo particular".

En relación a la legalidad de Cabify, la compañía ha aclarado que "opera de forma legal a través de licencias VTC y, como tal, su actividad está sujeta a la regulación local y al número específico de licencias disponibles".

También ha insistido en que los colaboradores, mientras están en servicio para Cabify, "no captan ni pueden captar ningún cliente directamente en la calle, sino que los usuarios tienen que solicitar el servicio a través de la aplicación que es mediante la que los conductores reciben la petición, por lo que en ningún caso habría lugar a competencia desleal.

Por último, ha aclarado que, por un cambio reciente en la normativa, los vehículos que prestan un servicio de VTC ya no están obligados a regresar a la base, por lo que pueden circular con normalidad a la espera de asignación de un servicio a través de la app.

Sobre la huelga en Málaga, Cabify "está intentando operar con normalidad" durante los días de la Feria de Málaga, al tiempo que ha reiterado su respeto por el derecho a huelga, así como el de cualquier otra empresa que desee manifestar o reivindicar una opinión pública.

Asimismo, la compañía también respeta el derecho "a no huelga" para todos aquellos profesionales que deseen realizar su actividad laboral con normalidad.

"El taxi no es nuestro competidor"

"El taxi no es nuestro competidor, ya que los servicios de Cabify no pretenden sustituir a los de un taxi tradicional. La misión de la compañía desde su fundación en Madrid en 2011 ha sido la de sustituir el vehículo particular dentro de las ciudades, para acabar con el tráfico urbano y con la contaminación. Si este objetivo se consiguiera, aumentaría la demanda de servicios públicos como los nuestros o los del taxi, por lo que es un objetivo común que beneficiaría a todos", ha explicado la compañía.

De hecho, Cabify "no es una empresa de VTC, sino de movilidad", pues, según ha explicado, "nuestro modelo es inclusivo y a día de hoy está poniendo innovación y tecnología al servicio del taxi".

La compañía recuerda que los conductores que prestan servicio a Cabify "son trabajadores honrados que simplemente quieren desarrollar su actividad profesional con normalidad y se encuentran intimidados por el simple hecho de ejercer su derecho al trabajo".

