Vuelos baratos o puntualidad: la difícil elección entre las low cost y las aerolíneas tradicionales

Eso puede que sea en USA. En Europa Ryanair suele ser puntual, Vueling un desastre el año pasado pero han mejorado bastante. Iberia no es puntual y Lufthansa a medias. Esta son las aerolíneas que uso a menudo y tengo que decir que no me importa viajar en el denominado low cost si me ahorro dinero, aunque no siempre suele ser así. No me importan que no me den la prensa o un sandwich y bebida como en Lufthansa, prefiero precios bajos y puntualidad.