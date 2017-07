Eulen colapsa el aeropuerto de El Prat en la operación salida de agosto

Y a estos porque no los militarizan como hicieron con los controladores aereos?



Porque no se instaura un Estado de Alarma?



Porque no se cierra el espacio aereo?



Ah! Claro! Que Aena ya se privatizó a precio de ganga y la única condición que no cumplia esa expropiación al pueblo era disolver el sindicato de controladores y hacerles trabajar el doble por la mitad....



Taxistas, profesores, Personal de seguridad, funcionarios, TODOS los sectores han visto reducidas sus condiciones salariales desde el inicio, y SI los primeros fueron los controladores aereos. Haciendo creer a la gente, e incentivando la envidia que ganar dinero con un buen puesto era un privilegio, y que los "privilegios" tenian que desaparecer....y sí, no va a quedar ni uno...