La industria del motor de Alemania formó un cártel desde los años 90

La manipulación alemana no se remonta sólo a los noventa ni es sólo sobre las emisiones. En los ochenta hubo un ataque sistemático a los coches turbo de gasolina que entonces dominaban saab y los italianos con Lancia, Alfa Romeo, Maserati y Fiat. Dijeron que no eran fiables, que daban la célebre patada del turbo en las curvas, que duraban menos... y cuando se cargaron a la competencia ahora ellos usan los turbo de gasolina sistemáticamente. Lo mismo pasó con la suspensión hidroneumática de CItroen que para los alemanes era poco fiable y ahora la usan los Mercedes. Lo mismo hicieron con la inyección directa cuando la usaron los italianos en el Fiat Croma dijeron que era una mierda y que sonaban mucho los motores. Luego cuando la usaron ellos era maravillosa. En fin cuando hablan de la seriedad alemana me río no he visto jamás una industria más manipuladora que la alemana.