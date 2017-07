Las cinco claves del plan de Vueling para acabar con las colas en El Prat

Desde luego, yo no me jugaría las vacaciones (ni las de mi familia) por volar con Vueling. Hace un par de años nos cancelaron el vuelo dos veces seguidas en pleno julio, sin ningún tipo de compensación, porque había una supuesta huelga de controladores franceses (¡pero todos los vuelos de las compañías francesas no tenían ningún problema!). Nunca más con ellos.