SpaceX acelera en la carrera espacial con dos nuevos lanzamientos

No ha pasado ni la primera mitad del año y Space Exploration Technologies, la empresa de Elon Musk, está a punto de lanzar más misiones que las completadas en todo 2016.

SpaceX tiene previsto lanzar el viernes un cohete Falcon 9 por octava vez este año, igualando el total de vuelos de todo el año pasado. Su siguiente lanzamiento está programado para sólo dos días más tarde. Este ritmo acelerado coloca a la compañía rumbo a lograr las 20 a 24 misiones a que apunta para este año.

La mayor frecuencia de los lanzamientos muestra cómo SpaceX se ha recuperado después de que uno de sus cohetes y el satélite de un cliente estallaran en una plataforma de lanzamiento de Florida en septiembre. La empresa no realizó lanzamientos durante cuatro meses debido a una investigación sobre el incidente antes de volver a los vuelos en enero. Al acumular más lanzamientos exitosos, la empresa se ha posicionado nuevamente como una fuerza impulsora de la carrera espacial de la nueva era.

"SpaceX está volviendo con todo", dijo en una entrevista Luigi Peluso, analista aeroespacial de AlixPartners. "Estamos viendo una proclama pública de que está totalmente recuperada del accidente de septiembre de 2016. Y Elon ha demostrado que el concepto de reutilizar cohetes es factible".

El cohete cuyo despegue está programado para este viernes transportará al BulgariaSat-1, un satélite de comunicaciones destinado a una órbita geoestacionaria. Está previsto que despegue de la histórica plataforma de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, de donde salió Neil Armstrong antes de descender en la Luna en 1969.

El lanzamiento utilizará un propulsor de cohete Falcon 9 "probado en vuelo", lo que significa que ha volado al espacio anteriormente y ha sido recuperado y reequipado. El máximo ejecutivo de SpaceX, Musk, es un defensor de la reutilización -idea antes desechada por delirante- para reducir los costes de lanzamiento y conquistar una lista cada vez más larga de clientes, entre ellos las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

It's starting to feel kinda normal to reuse rockets. Good. That's how it is for cars & airplanes and how it should be for rockets.