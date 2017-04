Hidalgo (Air Europa): "LEVEL es un cuento de hadas que no me preocupa"

El presidente de Globalia y de Air Europa, Juan José Hidalgo.

El presidente de Globalia y de Air Europa, Juan José Hidalgo, se mostró hoy muy crítico con LEVEL, la nueva marca de bajo coste de largo radio creada por IAG, un proyecto que ha definido como "un cuento de hadas", y un modelo operativo que "no le preocupa" en este momento.

"Es un cuento de hadas que no me preocupa. Al final los cuentos terminan", ha afirmado el empresario salmantino en el marco de la presentación de la nueva ruta a Honduras de Air Europa en Madrid-Barajas.

En su opinión, "no es operativo volar a 100 euros". "Es un modelo empresarial que no comparto", explicó Hidalgo añadiendo que un modelo empresarial correcto debe tener una caja con costes e ingresos.

"Otra cosa es que se cobre un precio ridículo y luego añadas tasas y tasas por unos o otros conceptos hasta llegar a cubrir el precio de coste. Entonces sí, si empiezas a engañar con otros cobros igual sí que te cuadran las cuentas", añadió.

En esta línea, Hidalgo negó cualquier comparación con el modelo de Air Europa Express, compañía que creó tras adquirir la valenciana Aernova, y con la que vuela en rutas de corto y medio radio, una operativa que además no contempla el largo radio y que opera con once aviones Embraer de su matriz. La compañía pactó con sus sindicatos que esta nueva compañía no podría superar el 25% de su producción anual.

Ante la situación de Alitalia, compañía en riesgo de liquidación, y preguntado por un posible activo para invertir, Hidalgo descartó cualquier interés. "Todas las compañías estatales reciben ayuda de sus estados para sobrevivir", dijo Hidalgo, a lo que añadió que a él "nadie le ha dado ni un duro nunca".

"Eso es igual que cuando en 1994 a Iberia la salvó el Gobierno de Felipe González que volvió de Bruselas con 600.000 millones bajo el brazo para salvar a la aerolínea estatal. Eso lo han hecho todos los gobiernos en todas las compañías históricas como Air France o British Airways", argumentó insistiendo en que no se plantea comprar ningún tipo de "activos ni de pasivos" de la compañía italiana.

Mantiene la expansión en América

Hidalgo subrayó que Air Europa continúa con paso firme su ambicioso plan de expansión en América. Así a la ruta de Honduras, que se inaugura este miércoles y que supone la primera conexión directa del país centroamericano con Europa, se sumará la próxima apertura a Boston prevista para el próximo mes de junio.

El presidente de Globalia confirmó que la llegada de nuevas aeronaves prevista para las próximos años permitirá estudiar la apertura de nuevas rutas en Ciudad de México, Río de Janeiro (Brasil) Argentina, Panamá, Costa Rica o Santiago de Chile. Tampoco se olvida la conectividad con Asia aunque esa posibilidad parece más lejana.

"Podemos hacer muchas cosas pero para ello hay que contar con los medios adecuados y tener una efectividad operativa", justificó uniformidad en los modelos: el 787-800 y 787-900 y el 737-MAX 8 para el medio y corto radio.

En todo el continente americano, cuenta ya con rutas entre Madrid y Caracas, Lima, Santa Cruz de la Sierra, Salvador de Bahía, Sao Paulo, Montevideo, Asunción y Buenos Aires. También opera vuelos directos a Santo Domingo, La Habana, Nueva York, Miami, Puerto Rico, Cancún y Punta Cana, además de los vuelos a Varadero en temporada alta.

