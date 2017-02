¿Es rentable el aeropuerto de Huesca? Lleva tres meses sin un solo pasajero

Dos pasajeros en octubre de 2016, los últimos usuarios comerciales

Aena destaca la subida de las operaciones por la escuela de pilotos

El último pasajero comercial que utilizó el aeropuerto de Huesca-Pirineos, propiedad de Aena, pisó las instalaciones en el mes de octubre. Desde entonces, y a pesar de que el aeropuerto se construyó con vistas a tener su temporada alta en invierno, coincidiendo con la temporada de esquí, no se ha registrado ningún usuario comercial más. Según las cifras de Aena, hubo cero pasajeros en noviembre de 2016, cero en diciembre y el año 2017 se ha iniciado también con cero usuarios comerciales en enero. En otro orden, el aeropuerto de Ciudad Real podría abrir al tráfico aéreo entre julio y septiembre.

Aunque es cierto que en los últimos tiempos, el tráfico de pasajeros es prácticamente inexistente, las cifras no eran tan bajas. Y tampoco ha sido así siempre, ya que en los primeros años de su existencia, registraba en torno a un millar de pasajeros al mes. El récord del aeropuerto Huesca Pirineos en un mes de enero corresponde a 2010, cuando se alcanzaron los 1.525 usuarios.

Sin embargo, desde que comenzó su declive en 2011, el mejor mes de enero fue el de 2013, cuando tuvo 13 pasajeros. En el último año, pese al récord de pasajeros del conjunto de las instalaciones de Aena, el mejor mes fue el de abril, cuando se alcanzaron los 30 usuarios comerciales.

Un 10% más de operaciones

A pesar de estos datos de pasajeros, el aeropuerto tuvo más operaciones que otros nueve aeródromos españoles, entre ellos Murcia-San Javier o Valladolid, en el mes de enero. En total, según Aena se contabilizaron 340 operaciones en enero, algo más de diez al día, con un crecimiento del 10% respecto a enero del año anterior. Con ello, mantiene la mejoría del pasado ejercicio: pasó de 2.632 movimientos de aeronaves en 2015, a 4.684 en 2016.

Estas operaciones proceden de la actividad de la escuela de pilotos Airways Aviation, que opera con el propósito de formar pilotos de aerolíneas comerciales. La actividad de esta escuela inglesa en Huesca-Pirineos, que comenzó el año pasado con un acuerdo firmado entre Aena y Atlantic Flight Training Limited, denominada actualmente Airways Aviation Spain. Además, el aeropuerto también alberga a la empresa Escuadrone, que tiene en alquiler un edificio destinado a la formación en el manejo de drones.

¿Es rentable un aeropuerto que no tiene pasajeros pero que desarrolla otras actividades, como es el caso del de Huesca? La respuesta es una incógnita, ya que desde 2014 Aena ya no publica las cifras individualizadas de sus aeropuertos. Según explica el gestor aeroportuario, las cuentas analíticas por aeropuertos tienen la consideración de confidencial, tal y como se desprende de la Ley 18/2014, y por lo tanto, no son públicas, dado que puede afectar a los intereses económicos y comerciales de la sociedad.

Los datos que publicaba Aena anteriormente indicaban que mantener abierto el aeropuerto de Huesca costaba algo más de 3,3 millones de euros al año, unos 280.000 euros al mes. Se desconoce si los drones y la escuela de pilotos cubren estos gastos.

PUBLICIDAD