Renfe sube el precio de los billetes del AVE por primera vez desde 2012

Bueno, una subida después de cinco años congeladas las tarifas, y no más de un euro como mucho por viaje... no me parece excesivo. Ya quisiera que muchas otras subidas hubieran sido así! Es lógico... (y aunque salgan muchos críticos a este comentario, quien haya viajado por ahí sabrá reconocer La calidad de nuestros transportes, tanto tipo ave como metros y cercanias. Aunque nos gusta quejarnos, como la hostelería, el nivel es de lo mejor del mundo