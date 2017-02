Los estibadores colapsan los puertos y se reúnen con PSOE y PNV para frenar a Fomento

Nada de lo que dicen de los estibadores es cierto, ni meten a sus hijos ni historias de que ganan sueldazos, son profesionales que cobran como tales.



Por qué no privatizan a los políticos?, por qué no se meten con los sueldazos de los enchufados en la banca, eléctricas, etc, siempre pagan los trabajadores.



Antes de opinar escuchen a la otra parte y no opinen en foros de oído o por intereses bastardos.