Renfe sigue los pasos de Adif y crea una nueva dirección para impulsar la fusión

Están entretenidos fusionando lo que dividieron y luego lo volverán a dividir. Así están entretenidos y no a lo que tienen que estar:



- Que las obras se terminan en los plazos.



- Que no haya sobrecostes brutales.



- Que los billetes no sean cada vez más caros.



- Que ofrezcan cada vez menos servicios por el mismo precio (catering en preferente? os acordáis?)



- Que no te atraquen en la cafetería (lo ideal no sería que la gente consumiera para aumentar el gasto por viajero?)



- Que las promociones sean cada vez menos promociones (promo+ ya no puede elegir asiento).



- Que vendan motos en vez de billetes (ahora venden AVANT a precio AVE, pero con la mitad de asientos dados la vuelta, sin cafetería, etc)



- Que nos digan que aumentan las indemnizaciones por retraso y nos oculten que para llegar a cualquier indemnización ahora el tren ha de retrasarse más que antesEstán entretenidos fusionando lo que dividieron y luego lo volverán a dividir. Así están entretenidos y no a lo que tienen que estar:



- Que las obras se terminan en los plazos.



- Que no haya sobrecostes brutales.



- Que los billetes no sean cada vez más caros.



- Que ofrezcan cada vez menos servicios por el mismo precio (catering en preferente? os acordáis?)



- Que no te atraquen en la cafetería (lo ideal no sería que la gente consumiera para aumentar el gasto por viajero?)



- Que las promociones sean cada vez menos promociones (promo+ ya no puede elegir asiento).



- Que vendan motos en vez de billetes (ahora venden AVANT a precio AVE, pero con la mitad de asientos dados la vuelta, sin cafetería, etc)



- Que nos digan que aumentan las indemnizaciones por retraso y nos oculten que para llegar a cualquier indemnización ahora el tren ha de retrasarse más que antes.



- Que nos vendan una nueva tarjeta de pago de fidelización que ofrece la mitad por el doble de precio al año que la enterior.



- Que digan que ofrecen el 15% del importe de tu gasto en puntos y solo sea el 1,5%, y no pasa nada, con ellos la ley no actúa.



- Que te vendan checking preferente que hay en 1 o 2 estaciones.



Y un gran etc, podría estar escribiendo toda la noche pero el refresco automático de El economista no me lo permite.



Eso sí, a jugar a fusionarse y a desfusionarse que lo suyo no parece dedicarse a lo de los trenes.