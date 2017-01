El cierre de 2016 avanza ya el frenazo en la recuperación del mercado laboral español

El paro cae al 18,6%, el menor desde 2009, pero la tasa de actividad toca mínimos de diez años

La creación de empleo frena al 2,3% en el cuarto trimestre, desde el 3,3% con que arrancó el año

La recuperación del mercado laboral español echó el freno en la recta final de 2016. Pese a culminar tres ejercicios de creación de empleo neto, con 413.900 ocupados más y 541.700 parados menos que en 2015, el balance de 2016 se torna menos optimista que el del año anterior, cuando en doce meses de récord se crearon 525.100 puestos de trabajo y salieron del desempleo nada menos que 678.200 personas.

No obstante, la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2016 refleja una especial fortaleza del mercado laboral en uno de los años más atípicos en la historia de la economía española. El Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa de paro en el 18,63% de la población activa a cierre de año, su menor nivel desde 2009, cuando la crisis económica empezó a cebarse con las empresas y familias españolas.

Sin embargo, nuestra tasa de desempleo -que sigue siendo la más elevada de la Unión Europea, por detrás de Grecia- solo se redujo 2,2 puntos en el cómputo de 2016 frente a los 2,8 de 2015 y el ritmo de creación de puestos de trabajo se frenó al 2,3% en el cuarto trimestre desde el 3,3% con que empezó el año.

Esta ralentización, y aunque la economía española continúa creando puestos de trabajo de manera intensa, advierte de un menor crecimiento en el último tramo del año, toda vez que la principal variable para calcular el avance del Producto Interior Bruto (PIB) es, precisamente, la creación de empleo. "Continuamos claramente creando empleo, lo cual es lógico, dado que la economía española ha venido creciendo", explica el profesor y coordinador del departamento de Investigación del IEB, Miguel Ángel Bernal. Ahora bien, "el ritmo comienza a frenarse para este año 2017", advierte.

Pero lejos de alarmar, las cifras que dio ayer el INE fueron bien recibidas por el presidente del Gobierno, que recordó que desde 2013 hasta 2016 se han creado en España 1.750.000 empleos. "Falta mucho por hacer, pero cinco años consecutivos de crisis económica no se resuelven en un cuarto de hora", dijo Mariano Rajoy. "Si somos capaces de mantener la política económica (...) llegaremos a esos 20 millones de ocupados", subrayó.

Una postura que respaldó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su intervención en la Comisión del ramo en el Senado. Báñez destacó que la EPA refleja un descenso del desempleo de 83.000 personas en el cuarto trimestre de 2016, "la mayor bajada del paro de toda la serie histórica". Si bien el récord al que hizo referencia la ministra va acompañado de 19.400 ocupados menos entre los meses de octubre y diciembre y de una acusada caída de la población activa de 102.400 personas que dejó la tasa de actividad en el 58,95%, su menor proporción de los últimos diez años.

Con todo, la EPA que cierra el año 2016 deja menos desempleados en todos los sectores y en casi todas las comunidades autónomas en términos anuales, y un dato a resaltar en lo que a la naturaleza del empleador se refiere: toda la creación de empleo el año pasado procede del sector privado, de donde surgieron 428.500 puestos de trabajo frente a la destrucción de 14.600 empleos en el sector público, en pleno debate sobre la temporalidad y la contratación de los trabajadores interinos.

La mayor caída, en Servicios

En los últimos doce meses el paro se ha reducido en los Servicios, donde se registraron 79.600 parados menos, en la Construcción, que anotó un descenso de 35.600 desempleados, y en la Agricultura, donde salieron del paro 5.100 personas, al tiempo que la Industria se mantuvo prácticamente sin variación, con una leve caída de 500 parados.

No así en el último trimestre del año, cuando el paro cayó en Agricultura (22.900 desempleados menos) y Construcción (1.900 menos), pero sufrió un importante repunte de 63.100 parados en el sector Servicios una vez finalizada la campaña de verano y una subida de 3.900 desempleados en Industria.

Respecto a la distribución en el mapa, las mayores caídas del paro en términos anuales se produjeron en Cataluña (110.200 parados menos), en Andalucía (78.000) y en la Comunidad de Madrid (73.700). Mientras en el último trimestre fue la Comunidad Valenciana la que lideró la reducción del desempleo con 23.100 parados menos, seguida de Madrid (18.300) y Asturias, con 13.700 desempleados menos.

El 73% del empleo, indefinido

Otra de las conclusiones que refuerza la encuesta del INE es que más de siete de cada diez contratos que se firman en España son indefinidos. Sin embargo, la temporalidad sigue enquistada en nuestro mercado laboral y su evolución lo demuestra: en el último año se han registrado 169.900 nuevos empleos indefinidos frente a 226.700 temporales. Aunque la tendencia se invirtió en el cuarto trimestre: mientras respecto al trimestre anterior los trabajadores con contrato indefinido aumentaron en 60.200, los que tienen un contrato temporal disminuyeron en 79.400.

En conjunto, la ocupación aumentó en el último trimestre de 2016 en Agricultura, que sumó 72.900 ocupados y en la Industria, donde se crearon 47.800 empleos, al tiempo que la extinción de la contratación ligada a la temporada estival destruyó 112.300 empleos en los Servicios. Por su parte, la ocupación en la Construcción cayó en 27.800 personas.

No obstante, los datos son más positivos si miramos el conjunto del año, pues entre el cuarto trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2016 la ocupación se incrementó en todos los sectores productivos, con especial incidencia en los Servicios, que experimentaron una subida de 240.400 ocupados que supone más del doble del incremento de la ocupación total en España en el último año. Después aparece la Industria, con 115.700 nuevos puestos de trabajo, la Agricultura, con 37.000 empleos y la Construcción, que logró ocupar a 20.800 personas en los últimos doce meses.

De su lado, una de las principales preocupaciones del Departamento que encabeza Báñez, el desempleo juvenil, también dejó buenas noticias en la EPA. El número de jóvenes en paro menores de 25 años bajó en 73.100 personas en 2016, un 10,7% respecto a 2015, situándose la cifra total de jóvenes en situación de desempleo en 613.900 al finalizar el año pasado y dejando la tasa de paro juvenil en el 42,91% a cierre de 2016, 3,3 puntos por debajo de la del ejercicio anterior.

Hogares con todos parados

Asimismo, otra de las variables que presenta el instituto estadístico en esta encuesta, el número de hogares en España con todos sus miembros activos en situación de desempleo, mostró un buen comportamiento el pasado ejercicio, al reducirse en 168.900 hogares, hasta un total de 1,39 millones. Mientras, entre el último trimestre de 2015 e igual periodo de 2016 la cantidad de hogares con todos sus activos ocupados alcanzó los 9,8 millones tras crecer en 353.200 en un año.

Esta evolución constituye una "muy buena noticia" para Bernal, que hace hincapié en este conjunto de hogares con escasos ingresos por estar todos sus miembros en paro como "uno de los segmentos que constituyen un problema social grave". Y suma en este análisis al colectivo de parados de larga duración (aquellos que llevan más de un año en situación de desempleo), que menguó un 16,4% el año pasado, hasta 1,9 millones.

Pero, pese a la buena lectura que hace el profesor del IEB, los parados de larga duración todavía suponen casi el 46% del total de los más de 4,2 millones de desempleados con que sigue contando el mercado laboral español.

La agenda de Empleo

Báñez, conocedora de los talones de Aquiles que hacen vulnerable nuestro mercado de trabajo, se ha fijado como objetivo "en los próximos días" la apertura de la mesa de diálogo con los interlocutores sociales para poner en marcha la "agenda integral de la calidad en el empleo", según anunció durante su comparecencia en el Senado.

No en vano, el Gobierno no alcanzó el año pasado la meta de reducir la tasa de paro al 18,4% (cerró dos décimas por encima), ni la de llegar a los 18,6 millones de ocupados (se quedaron en 18,5). Pero, más allá de las cifras, en paralelo, y buscando consenso con el resto de formaciones políticas, el Ejecutivo, en palabras de Báñez, quiere que en España no haya solo más, sino también mejor empleo.

