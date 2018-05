Juan Molas: "El turismo español no puede ser una marca blanca"

Medio millar de hoteleros se dan cita en Málaga para celebrar el Congreso Nacional de Hoteleros Españoles, del 30 de mayo al 1 de junio. Este encuentro, que se repite cada dos años en una ciudad diferente, sirve para que el sector analice su situación y dialogue sobre los desafíos que se le plantean. Pocos días antes de que dé comienzo hemos conversado con Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), organizadora del congreso.

En esta ocasión han elegido la Costa del Sol. ¿Qué representa esta zona turística para el sector hotelero español?

Siempre son varias las ciudades que se presentan candidatas para albergar nuestro congreso. Málaga resultaba especialmente atractiva y reunía unas condiciones fantásticas por su capacidad hotelera, instalaciones para congresos, comunicaciones, etc. Además, estamos hablando de uno de los primeros destinos turísticos a nivel nacional, la Costa del Sol, un destino pionero en su día del desarrollo turístico en España.

Por otra parte, en los últimos años la ciudad de Málaga ha experimentado una transformación espectacular que ha redoblado su atractivo. Hay que señalar la mejora de su planta hotelera, el enriquecimiento de su oferta cultural, la calidad de las propuestas gastronómicas. Sin duda, es un destino turístico puntero.

85 millones de turistas, 90 millones, 100 millones... ¿Consideran los hoteleros que hay un techo para el turismo en España?

Con casi 82 millones de turistas internacionales en el conjunto de España en 2017, resulta que más del 50% se concentran en los tres meses de verano. Nuestra gran capacidad de crecimiento está en alargar la temporada alta y desarrollar la temporada baja. Sin olvidar que España tiene mucho más que sol y playa para ofrecer. Tenemos la inmensa suerte de tener turismo cultural, gastronómico, de naturaleza, deportivo... Por eso no nos tenemos que poner un techo.

Aunque es cierto que hay destinos -no sólo en España, también ocurre en París o en Venecia- donde se produce una situación de aparente saturación, lo que tenemos que hacer no es marcarnos techos, sino buscar alternativas. Y en ese sentido tenemos una gran capacidad de crecimiento potenciando nuevos mercados, en especial el turismo asiático, con China, Corea y Japón a la cabeza. Los mercados lejanos son una oportunidad y también incluyo entre ellos de manera destacada a EE.UU. y los países latinoamericanos, para los cuales España es su puerta de entrada a Europa.

¿Estamos preparados para la recuperación de destinos competidores en el Mediterráneo?

El turismo español no puede ser una marca blanca, sino un conjunto de destinos que se eligen por su personalidad y atractivo. Como patronal hotelera deseamos que a todos los destinos del mundo les vaya bien. Este año se observa una importante recuperación en ventas de los destinos que compiten con España en el Mediterráneo. Es evidente que la situación geopolítica que algunos de ellos han atravesado en los últimos años hacía que España apareciera como una alternativa, pero es evidente que se están recuperando y nuestro reto no es competir ofreciendo buena climatología o precios bajos.

Tenemos otros elementos muy importantes como la seguridad o la sanidad, una de las mejores del mundo. Nuestros competidores son destinos fantásticos y preciosos, pero considero que están todavía lejos del nivel alcanzado por el sector turístico español. Además, ellos están compitiendo vía precios muy ventajosos y para nosotros sería un error caer en eso hoy en día.

¿En qué temas se va a enfocar esta edición del Congreso de Hoteleros Españoles?

Combinaremos aspectos técnicos como temáticas más generalistas, con intervenciones de ponentes de prestigio que valoren la situación de España desde el punto de vista económico, social y político. Abordaremos el tema de la mal llamada oferta colaborativa, la expansión hotelera y el tipo de producto hacia el que debe evolucionar la planta hotelera española. Esperamos captar el interés de nuestros hoteleros con temas originales como la ponencia titulada 'Desmontando los mitos de TripAdvisor'.

El asunto de las viviendas turísticas continúa siendo polémico. ¿Cuál es su postura en estos momentos, con diferentes regulaciones según CC.AA.?

Lamentamos que no podamos tener una regulación unitaria al respecto. Desde CEHAT consideramos que nuestra obligación es contribuir a un desarrollo sostenible del sector hotelero y del turismo. Con las llamadas viviendas turísticas la situación no es sostenible ni siquiera para la propia convivencia de los ciudadanos. Pedimos al Gobierno central una legislación que no ponga en riesgo lo que durante tantos años nos ha costado construir. Algunas de las empresas que están detrás de la gestión de estas viviendas son grandes multinacionales. Queremos es que esta bolsa de economía sumergida aflore de una vez y que todos juguemos con las mismas cartas.

El programa del congreso incluye aspectos "motivacionales". ¿Cómo ha evolucionado el sector hotelero en cuanto a desarrollo de producto?

En los últimos 3 ó 4 años el sector hotelero ha invertido más de 4.000 millones de euros en la renovación de su oferta. El sector no sólo no ha destruido empleo, sino que lo ha creado, al tiempo que mejoraba la propuesta de calidad y servicio. Y no me estoy refiriendo al sector del lujo, sino a la hotelería media, que es percibida a nivel general como muy buena en relación calidad/precio y que, además, cada vez se distingue más por su gestión sostenible.

