Ovidio Andrés (Logitravel): "Personas y estrategia empresarial deben ir de la mano, pero si hay que elegir... primero la persona y luego el profesional"

Conversamos con Ovidio Andrés, presidente y fundador del Grupo Logitravel. En una entrevista viva, amena y sincera nos aclara muchos puntos que explican el éxito de esta empresa turística española avocada a la expansión internacional y que el año pasado facturó más de 630 millones de euros.

¿Cómo puede mantenerse Logitravel como empresa familiar, en un mundo tan globalizado como es el turismo, y en concreto el turismo on line, con gigantes internacionales que parece que lo ocupan todo?OA.- (Risas?) ¡Esto sí que es entrar "directo al turrón"!... Si tengo que dar una respuesta corta, diría que la única forma de competir es imprimir, como principal característica de tu equipo, la velocidad. La única forma de competir si eres pequeño es ser más rápido en adoptar decisiones y buscar espacios.

Eso suena muy bien pero, ¿cómo se hace?

OA.- Sí, es más fácil decirlo que gestionarlo en el día a día, pero hay una cosa cierta y es que no te puedes proponer ser dos personas diferentes a la vez. Tienes que elegir cómo quieres ser, aun sabiendo que eso te puede crear problemas. Por ejemplo, si quieres ser rápido, tienes que saber que vas a cometer muchos errores, así que prepárate y se tolerante... si eres rápido, tienes que aceptar además que vas a ser ineficiente en gastos? Hemos elegido ser rápidos y hemos diseñado una organización flexible para cumplir con este objetivo, una organización que se adapta constantemente.

Tal como lo cuentas parece un poco estresante...

OA.- ¡Pregúntaselo al equipo! No tenemos dos años estables. Sin ir más lejos, en 2016 hemos cambiado todo y a todos, nadie está en el lugar que estaba... Es estresante, pero también divertido porque hace que la gente disfrute más, que no se aburra, que aprenda... En el fondo se hace siempre por un motivo de estrategia competitiva. Las personas y la estrategia empresarial deben ir de la mano, estar alineadas, aunque si hay que elegir, primero la persona y luego el profesional... Esto es de Guardiola, pero lo hago mío.

Ya que sale el tema, hablemos de estrategia empresarial. ¿Hacia dónde va Logitravel?

OA.- Primero, es muy importante aclarar que, aunque se nos conoce por Logitravel, en realidad somos un grupo turístico integrado por varias marcas. Logitravel como OTA representa menos del 35% de la facturación global del grupo. Lo que ocurre es que Logitravel es la marca con la que comenzamos y la que tiene mayor notoriedad por la inversión en medios que realiza, pero somos mucho más.

Pues empecemos por conocer qué es el Grupo Logitravel.

OA.- Somos cerca de 500 personas trabajando en más de 9 países, centrados en el sector turístico, y más en concreto en la distribución de servicios turísticos vacacionales. Estamos estructurados en dos líneas de negocio: por un lado, está la minorista, Logitravel y Traveltool, la una dirigida al cliente final, típica OTA, y la otra dirigida a dar servicios a agencias de viajes físicas. Y, por otro lado, está la mayorista o bedbank, que trabaja bajo dos marcas, Traveltino para venta interna y SMYROOM para la venta a través de XML a otros players del sector. Ésta es la estructura esencial.

¿Cómo fueron naciendo estas marcas? Cuéntanos un poco cómo se toman las decisiones en Logitravel.

O.A.- Me imagino que como en todas las empresas, unas veces te mueves por oportunidad y otras por necesidad. En el 2008 Logitravel era una empresa en fase de crecimiento, realizando fuertes inversiones en tecnología pero llegó la crisis, había que decidir entre recortar o inventar algo. Entonces creamos Traveltool, una solución que aprovechando la tecnología y producto del grupo añadía una solución eficaz para dar servicio a las agencias de viajes físicas, necesitadas de estos componentes para competir con el mundo on-line y grupos verticales. Hoy día Traveltool cuenta con más de 2.200 puntos de venta "estables" en más de 4 países. En 2017 iniciará su andadura en México, Argentina, Rusia y Brasil.

¿Y lo del turoperador? Vaya nombre el de Traveltino...

O.A. (Risas...) Sí, no sé quién se lo puso, da mucho juego a pareados en la empresa.Traveltino surge también por necesidad, en 2010 estábamos presentes en tres países con Logitravel y Traveltool, y muchos proveedores nos pedían hacer un contrato único, no querían firmar uno para cada sociedad, luego estaba simplificar pagos, las garantías... Traveltino nace como central de compras, pero luego apareció la oportunidad de desarrollar la venta externa y convertir esta marca en un bedbank y así nació Smyroom a finales del 2015. Ahora es una de nuestras marcas con mayor recorrido.

¿Lo cuentas así y parece fácil?

OA.- Es fácil contarlo, incluso pensarlo... Lo difícil es acertar y, sobre todo, acertar a la velocidad que exige un sector tan cambiante como el nuestro.

¿Hablas de nueve países? ¿Dónde estáis realmente?

OA.- Buena pregunta porque estamos en nueve países, pero realmente somos relevantes en España, Portugal y un poquito en Italia. Facturar 20 millones de euros en Alemania y decir que "estás" es pura fantasía. Estás donde eres relevante y donde no lo eres es puro marketing y ¡del caro!

Entonces...?

OA.- Aprender cuesta años y mucho dinero. Decirlo en alto es pura terapia... Ahora hemos cambiado, estamos pasando de "niña a mujer". Pero eso no es fácil, pasar de ser un proyecto a ser una empresa posiblemente sea el reto más crítico al que se enfrentan los negocios en su proceso de transformación, sobre todo si tienen necesidad de internacionalizarse. Cambios de personas, de procesos, de relación de poder, de sistemas,... cambia todo. Empezamos a finales del 2015 y estamos acabando la fase más dura, la "fase de fontanería y electricidad". 2017 será un gran año, empezaremos a recoger los frutos.

Tal como lo explicas suena bien. ¿Hacia dónde se dirige, pues, el grupo?

OA.- Ahora toca la internacionalización de verdad, queremos ser relevantes en aquellos mercados donde decidamos competir. Este año estamos lanzando Traveltool Rusia de la mano de un socio local con fuerte presencia. Tenemos como objetivo conseguir 2.000 agencias de viajes "estables" en tres años. Igualmente en Argentina vamos de la mano de un socio, con un objetivo de 600 agencias. México y Brasil los estamos abordando en solitario, pero hemos realizado acuerdos a largo plazo con consolidadores aéreos que nos aportan conocimiento de mercado. Si eres pequeño la mejor manera de competir es agrupándote.

¿Y Logitravel?

OA.- Logitravel va detrás. Primero Traveltool busca una implantación efectiva en un mercado relevante de la mano de socios o acuerdos estables. Los agentes de viajes son muy exigentes en todo el mundo -no sólo en España-, te obligan a tener el mejor producto, la mejor usabilidad, y si no los consigues están quejándose todo el día y con razón. Te obligan a ser muy bueno o no juegas... una vez que Traveltool esté implantado, el objetivo será desarrollar Logitravel en los mismos mercados. Un negocio de cocción más lenta y con mucho más riesgo.

¿Traveltino también se implantará en estos mercados?

OA.- Logitravel y Traveltool son marcas orientadas al cliente, hablan el idioma del cliente y requieren implantación local en cada mercado. El caso de Traveltino es diferente porque se orienta al proveedor, a la compra y, por tanto, no requiere implantación a nivel mercado. De hecho, hasta ahora lo llevábamos todo desde una única oficina en Canarias, pero hemos visto que esto no era eficaz, que no acababamos de ser competitivos, por lo que estamos abriendo nuevas sedes del turoperador para conseguir mejores tarifas y mejor conocimiento del producto.

Eso será más complicado...

OA.- Complicado y caro, pero no hay otra. Si quieres abordar el mercado LATAM tienes que estar allí, por cultura, por franja horaria de servicio y por cercanía. Sobre el papel parece que se puede llevar desde Canarias, pero vemos que no competimos igual que los que están bien posicionados en el terreno. Esto nos ha llevado a tomar la decisión de abrir en Uruguay, un país con gran estabilidad política y donde muchas empresas competidoras y call centers se han implantado. Nos pasa lo mismo con el área de Middel East-APAC, donde muchos de nuestros clientes y proveedores se están asentando en Dubai. Es brutal el crecimiento turístico de esta zona del mundo, de modo que hay que cubrirlo; se trata de subirse a la ola que está de crecida.

Parecen planes muy ambiciosos, os deseamos mucha suerte... ¿Nos puedes hablar de cifras, sobre dónde está ubi

OA.- Como no estamos en bolsa, ni tenemos socios de referencia podemos dar cifras sin problemas. El año pasado cerramos con una facturación de 633 millones como grupo y esto supone estar aproximadamente en el puesto 11 del ranking europeo de Grupos online. Nuestro objetivo es ganar 5 puestos en 3 años, aunque esto no depende sólo de lo que hagamos nosotros porque también los demás se mueven y muy rápido.

En cualquier caso, creo que hemos hecho los deberes, tenemos una gran organización, muy flexible y en 2016 hemos rearquitecturizado muchas de nuestras aplicaciones. Me siento orgulloso del nivel tecnológico de nuestro Grupo, un factor crítico para competir... Aunque nos queda mucho camino. Bueno, de hecho, ¡esto no acaba nunca! (se ríe).

¿Seguirá el Grupo Logitravel siendo independiente?

OA.- Mientras yo esté y mientras no necesitemos recursos para abordar proyectos intensivos en capital, seguiremos así. Es más divertido, pero "never say never again".

