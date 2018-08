Google rastrea tus movimientos aunque expresamente le digas que no

Google sigue tus pasos aunque expresamente hayas señalado que no quieres que así sea. Así lo asegura, al menos, una investigación de Associated Press. Según este estudio desactivar el historial de ubicaciones no es suficiente para que la empresa tecnológica no guarde los datos al usar aplicaciones tan populares como Google Maps.

"Hay una discrepancia entre lo que la gente entiende y lo que la compañía está haciendo. Creo que este es el ejemplo perfecto: tu expresas tus elecciones, revistas las preferencias y decides que no quieres que se rastree la ubicación y pese a ello la compañía aún lo hace, aún te rastrea. Por lo tanto va más allá de esa expectativa, o de la expectativa razonable de las personas", señala Frederike Kaltheuner, de Privacy International.

El asunto afecta a unos 2.000 millones de dispositivos que tienen el sistema operativo Android, sistema que pertenece a Google, pero también a los millones de usuarios de Apple que utilizan los mapas del buscador estadounidense.

"No creo que tengan el derecho de recoger este tipo de datos sin pedir permiso. Especialmente con Facebook. Preferiría no usar esa app, buscaría otra aplicación diferente si la hubiera", señala una usuaria.

Para que Google no pueda acceder a los datos de localización, señala Associated Press, es necesario que los usuarios apaguen la herramienta "Actividad Web y App". Además aquellos que quiera ver la información que ha guardado Google pueden hacerlo a traves de la página myactivity.google.com