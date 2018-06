Sony renuncia a operar un canal en abierto por la debilidad publicitaria

Inició negociaciones para hacerse con la señal de TEN o Trece

Foto: Archivo

Sony ha suspendido sus planes de volver a la televisión en abierto en España. Tras meses de reuniones y conversaciones con diferentes operadores, la multinacional del entretenimiento ha renunciado a hacerse con una señal de la TDT para emitir y su contenido a nivel nacional y entrar a competir en el mercado publicitario ante la mala marcha de las nuevos canales, que tras dos años en antena tienen menos de un uno% de audiencia y no consiguen ser rentables. El plan de Sony pasaba por operar una pequeña cadena o emitir sus series y programas en algunas franjas horarias por lo que abrió conversaciones con TEN y Trece, que no llegaron a buen puerto. Fuentes del sector aseguran a este diario que el grupo llegó incluso a sentarse con los dos principales grupos audiovisuales españoles para que estudiar la posibilidad de que comercializaran la publicidad de su nuevo canal. Sony, que está presente en nuestro país a través de los canales de pago, AXN y AXN White, no ha querido hacer comentarios sobre el tema.

Aunque el modelo de negocio de Sony es más fácil de rentabilizar que el de algunas de las nuevas cadenas de la TDT por las economías de escala (emitiría principalmente el contenido que genera a nivel internacional), la firma ha echado el freno al plan de emitir en abierto ante las muestras de debilidad que está dando el mercado publicitario español, que a su vez está dominado por Atresmedia y Mediaset (se reparten el 85,2% de la inversión). Y es que, si en 2017 el mercado terminó plano (apenas subió el 1%), este año ha empezado a la baja. Según los últimos datos publicados por Infoadex, la inversión publicitaria en televisión cayó el 4,1% en los tres primeros meses del año hasta los 501,8 millones de euros.

Las cadenas explicaron este primer mal trimestre por el llamado efecto Semana Santa pero lo cierto es que tras un abril al alza, las alertas están volviendo a sonar en el sector ya que la inversión en la televisión en abierto está mostrando otra vez cierta debilidad (el pago registró un alza del 11,8% a los 24,7 millones). En el sector explican que la publicidad "no se está yendo a ningún lado" por lo que confían en que se recupere. "La recuperación económica no está llegando igual a todos los sectores por que algunas empresas todavía están frenando el gasto en publicidad. Además, la incertidumbre hace que muchas contengan las partidas pese a tenerlo previsto", aseguran fuentes del sector.

Sony, que empezó a operar en abierto en España en 2006, antes de que la crisis forzara una reestructuración del sector, no ha llegado a realizar propuestas en firme a Trece, a la que buscaba alquilar franjas horarias, ni a TEN, del grupo Secuoya, que está pasando un mal momento. La cadena participada por el fondo N+1 ha dejado de emitir contenido propio y no consigue remontar la audiencia. Ha cerrado mayo con un share del 0,3%, coronándose como el canal nacional en abierto con menos audiencia. Así, la cadena lo tiene difícil para comer un gran trozo de la tarta de unos 120 millones de euros de publicidad que no están bajo el control de Atresmedia y Mediaset.

Arranca À Punt

La televisión pública valenciana À Punt inició el domingo pasado sus emisiones televisivas definitivas con el informativo de mediodía, denominado À Punt notícies, después de haber estado seis semanas emitiendo en pruebas para comprobar problemas o anomalías en la recepción de la señal. La cadena ha elegido un evento independentista para arrancar. Se cierra así un paréntesis de cuatro años y medio desde que la Ràdio Televisión Valenciana (RTVV) echara el cierre bajo el gobierno del PP tras acumular una deuda de 1.200 millones de euros y sufrir el descenso de la inversión publicitaria y de la audiencia. Más de 1.000 personas se quedaron entonces en la calle. El nuevo canal público contará con un presupuesto anual de 55 millones de euros y una plantilla de 350 trabajadores.

