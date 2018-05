La Liga modifica la subasta del fútbol en televisión para seducir a las 'telecos'

Inserta sugerencias de la CNMC en los pliegos y crea lotes más atractivos

Foto: Archivo

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) abrió este lunes la subasta de los derechos de televisión de los clubes para las temporadas 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. Los pliegos definitivos publicados por la asociación que preside Javier Tebas contienen una serie de cambios que buscan cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y seducir a los operadores, que se han mostrado muy críticos con los "elevados precios de los derechos" de emisión de las distintas competiciones del deporte rey. No en vano, Vodafone ya se ha quedado fuera del proceso de venta de los partidos de la Champions, en manos de Mediapro, y Telefónica está buscando rebajar la factura de la compra, ya que si se hace con ellos los tendrá que compartir con sus principales competidores.

En este sentido, Tebas, que espera captar al menos 1.300 millones de euros, ha asegurado en varias entrevistas que cree que al final las telecos pujarán, "incluso las que dicen que no, y que los derechos darán el salto a las redes sociales como Facebook y a las plataformas digitales como Amazon. "He mantenido contactos con Telefónica, Vodafone, Orange, Mediapro, Amazon, Facebook. Se piensan los concursos en clave del pasado. Y hay que pensar que la televisión no tiene nada que ver con la de hoy", aseguró el presidente de la LFP. El proceso de venta también incluye los derechos de emisión en terceros países que se podrán comprar en algunos casos durante cinco años.

Modificaciones en los pliegos

El proceso de venta de los derechos arranca con un mes de retraso, ya que el primero no se ajustaba a las recomendaciones no vinculantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así, el nuevo pliego incluye las sugerencias del organismo y ha retirado la obligatoriedad de que las televisiones emitan los partidos en Internet y que ofrezcan la competición sin unirla a los paquetes convergentes, como realizan actualmente las telecos, que usan el fútbol como reclamo para vender sus servicios de Internet, teléfono móvil, fijo y televisión de pago. Algo que también habían criticado los operadores.

Otro de los guiños a las telecos es que ha eliminado también el lote en el que un solo operador se podía quedar con todos los partidos de pago. A su vez, ha reducido los lotes de 10 a ocho y los ha dotado de más contenidos para hacerlos más atractivos. Así, el Partizado de segunda división se mete en el lote seis con todos los partidos y se incluye en dos lotes los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División (play-offs). Asimismo elimina el partido que se podía ver bajo demanda sin ser abonado de ninguna plataforma y permite sublicenciar los derechos sin pedir permiso. El plazo para presentar las ofertas termina el 25 de junio, pero La Liga tiene hasta 2019 para vender los lotes.

Mientras, Mediapro se ha quedado sin los derechos de la liga italiana. Tras el proceso judicial que cuestiona el modelo de negocio de Mediapro, la Serie A rompe el contrato de venta porque no ha cobrado las correspondientes garantías.

Una 'Champions' de récord

La 'Champions League' se despide del abierto con datos récords. Más allá de los altos datos de audiencia, la final de la competición europea que enfrentó al Real Madrid y el Liverpool en Kiev generó unos ingresos de 4 millones de euros por la venta de publicidad, superando así a la final madrileña del 2016. Según informan desde Atresmedia, el grupo que emitió la final, el evento generó una gran demanda entre los anunciantes, que elevó el precio del spot en el evento. En cuanto a la audiencia, la' Champions' deja el abierto con una cuota de 54,1% en adutos y un 62,5% de 'share' en el 'target' comercial. Así, la final de Kiev fue vista por más de 8,7 millones de espectadores y el post-partido fue seguido por 9 millones. Fuera de las pantallas de televisión, fue el partido más comentado en redes sociales del fin de semana, con 150.000 comentarios escritos.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias