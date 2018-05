El número de jugadores 'on line' crece un 34% en un año

en la cope, en tiempo de juego, y en onda cero y la ser, en todos los "carruseles deportivos" ya no se anuncia la quiniela sino las páginas de apuestas.



la quiniela es mejor porque no es inmediata, las apuestas en línea son más adictivas.



solución: anuncien la quiniela en los programas deportivos, la gente jugará a algo más sano, que tributa en España (no en paraísos fiscales) y que es del estado