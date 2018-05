Tebas prevé sorpresas en la subasta de derechos de LaLiga: "A lo mejor alguno de los que tanto habla sí puja"

Contacta con Telefónica, Vodafone, Orange, Amazon, Facebook...

"Hace tres años la penetración de Netflix no era nada, hoy es altísima"

Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Habrá sorpresas en la subasta por los derechos de retransmisión de Primera y Segunda División, según ha augurado el presidente de LaLiga, Javier Tebas. El dirigente ha afirmado que algunos de los operadores de telecomunicaciones que han afirmado que no van a pujar por considerar excesivo el importe puede que sí lo hagan.

"No nos pongamos nerviosos, porque queda mucho, pero creo que posiblemente tendremos sorpresas. Aquí parece que nadie va a pujar, pero a lo mejor alguno de los que tanto habla al final sí puja", ha señalado Tebas en una entrevista con EFE y Expansión en la sede de LaLiga.

Puesta en marcha de la subasta

La patronal de clubes profesionales de fútbol se encuentra inmersa en el proceso de puesta en marcha de la subasta de los derechos televisivos de sus competiciones a partir de la temporada 2019-20.

En el proceso previo al lanzamiento de la subasta se han producido varias manifestaciones de los responsables de las empresas de telecomunicaciones, las únicas con capacidad de pujar para añadir el fútbol a sus ofertas convergentes de teléfono, televisión e Internet, que han señalado que el precio del fútbol es excesivo.

Compañías tecnológicas

No obstante, el máximo responsable de LaLiga ha reconocido que se ha reunido no solo con los operadores de telecomunicaciones, sino también con compañías tecnológicas que podrían optar por ofrecer el deporte rey a través de sus plataformas digitales.

"He mantenido contactos con Telefónica, Vodafone, Orange, Mediapro, Amazon, Facebook... cada una con sus diferencias. Seguimos pensando los concursos en clave del pasado y hay que pensar que la televisión no tiene nada que ver con la de hoy. Hace tres años la penetración de Netflix no era nada, hoy es altísima", ha asegurado.

El mercado de las televisiones inteligentes, las plataformas bajo demanda por Internet (conocidas por las siglas inglesas 'OTT' de 'over the top') y los dispositivos que permiten conectar las televisiones a la red provocan que el mercado no sea el mismo, por lo que "el reto del concurso no es igual", según Tebas.

Informe de la CNMC

La propuesta de concurso para adquirir los derechos audiovisuales de LaLiga se encontró hace un mes con un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que reclamó a la patronal que eliminara el llamado 'Lote 7' de derechos, que permitía adquirir a un solo operador los nueve partidos de pago de Primera.

Para el presidente de LaLiga, quien incurriría en un comportamiento anticompetitivo con ese lote no será la patronal futbolística, sino el adjudicatario en función de cómo decida exhibir los partidos, aunque la patronal ha decidido eliminar ese lote conjunto pese a que "perjudica" su "estrategia".

Tebas se ha mostrado convencido de que la forma en la que actualmente los aficionados ven el fútbol por televisión va a ir "por un camino muy diferente" al que hoy conocemos, ya que vías hoy "minoritarias" van a ser la mayoría.

Una de estas nuevas vías para ver el fútbol en ascenso es el visionado a través de televisiones inteligentes conectadas a Internet ('smart TV'), que bajo la opinión de Tebas "va a crecer muchísimo".

"Ése es el análisis que hay que hacer, no si Telefónica va a dar tantos millones o no", ha concluido el presidente de LaLiga.

PUBLICIDAD